Rolf ja Merja Suomalainen K-Supermarket Ruokamyllyn ja K-Market Myllykosken kauppiaiksi

Rolf (54) ja Merja (54) Suomalainen aloittavat Myllykoskella K-Supermarket Ruokamyllyn uusina kauppiaina 23. heinäkuuta. Lokakuussa heidän luotsattavakseen siirtyy myös K-Market Myllykoski, joka on entinen Siwa.

Rolf ja Merja Suomalaisella on kokemusta kaupan töistä jo lähes 40 vuoden ajalta, sillä he olivat opiskelujen ohessa kaupassa töissä jo lukioaikana. He ovat toimineet kauppiaina Kouvolassa vuodesta 1997, ensin K-Market Vahterossa ja myöhemmin 16 vuotta K-Supermarket Sipatissa, jonka sulkemisen jälkeen he ovat pitäneet rästiin jääneitä vapaita ja odotelleet uutta kauppapaikkaa.

– Kauppiaana on oman itsensä herra ja työnantajana on hienoa seurata ihmisten kehittymistä työssään, perustelevat Suomalaiset viihtymistään kauppiasuralla.

K-Supermarket Ruokamyllyn painopisteitä ovat erinomainen palvelu, paikallisuus, paistopiste sekä alueen parhaaksi kehuttu liha- ja kalatiski, joka tulee olemaan kunnia-asia myös uudelle kauppiaspariskunnalle.

Lähellä sijaitseva K-Market Myllykoski täydentää hyvin palvelutarjontaa alueella.

K-Supermarket Ruokamylly pärjäsi erinomaisesti viimeisimmässä K-Supermarket ketjun asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

– Asiakkaat ovat siis jo todenneet, että tässä kaupassa on kiva käydä. Tästä kuuluu kiitos erinomaiselle henkilökunnalle ja heitä opastaneille aikaisemmille kauppiaille. Aiomme pitää kiinni haastavasta tasosta myös jatkossa, lupaavat Rolf ja Merja Suomalainen.

K-Supermarket Ruokamylly työllistää noin 15 ja K-Market Myllykoski noin viisi kaupan alan ammattilaista.

Rolfin ja Merjan lapset ovat jo lentäneet pois pesästä. Kauppiasparin vapaa-aika kuluu kolmea kissaa, kolmea koiraa, omakotitaloa ja kesämökkiä hoitaessa. Merja ehtii lisäksi harrastaa käsitöiden tekoa, erityisesti tilkkutöitä.