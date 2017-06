Kasvukausi 10-14 vuorokautta keskimääräisestä jäljessä

Kylmä sää on hidastanut viljelykasvien kasvua. Kasvukauden arvioidaan olevan 10-14 vuorokautta keskimääräisestä jäljessä suurimmassa osassa maata. Aikaisimmillakin kylvöksillä kasvu on viikon jäljessä. Kasvustot tarvitsevat nyt jo kipeästi lämpöä, muuten on riskinä sadonkorjuukauden venyminen pitkälle syksyyn, mikä taas lisää sadon laatuongelmia ja vähentää syyskylvöisten kasvien kylvömahdollisuuksia.

Eteläisimmässä Suomessa säilörehun korjuu on jo kääntynyt lopuilleen, mutta muualla korjuu jatkuu. Säilörehun ensimmäinen sato on jäämässä määrältään tavanomaista pienemmäksi suuressa osassa maata viileydestä johtuen.

Kuivaheinän korjuu on alkamassa viikon kuluessa suurimmassa osassa maata. Korjuun alkaminen edellyttää muutaman päivän mittaista poutajaksoa. Kuivaheinän sato arvioidaan määrältään tavanomaiseksi tai hieman tavanomaista pienemmäksi. Sadon laatuun vaikuttavat sadonkorjuun aikaiset säät. Edellytykset hyvälaatuiseen satoon ovat vielä olemassa.

Rikkakasvien torjunta nurmista on onnistunut suurimmassa osassa maata hyvin.

Ruis on aloittanut kukintansa Etelä-Suomessa. Myös syysvehnä on tulossa tähkälle Etelä-Suomessa. Syysviljakasvustojen kunto on vaihteleva. Syysvehnäkasvustot ovat tavanomaista heikompia suuressa osassa maata. Rikkakasvien torjunta on onnistunut hyvin syysviljoilla.

Ensimmäisenä kylvetyt kevätviljakasvustot ovat korrenkasvuvaiheessa. Kymenlaaksossa kevätviljakasvustojen kunto on hyvä. Kaurakasvustojen kunnossa on vähiten vaihtelua: suurin osa kasvustoista on kasvultaan tyydyttävää. Kymenlaaksossa kevätviljojen satonäkymät arvioidaan hyviksi.

Kevätviljojen rikkakasviruiskutukset ovat onnistuneet hyvin, vaikka sääolot ovat asettaneet haasteita ruiskutuksien ajoittamiselle. Osa rikkakasviruiskutuksista on vielä kesken. Kasvitaudit ja tuholaiset eivät ole aiheuttaneet suuria kasvinsuojeluongelmia, mutta kosteat säät suosivat lehtilaikkutautien leviämistä. Erityisesti suorakylvetyillä lohkoilla, joilla on yksipuolinen viljelykierto, on havaittu ohralla runsaasti verkkolaikkua ja kevätvehnällä pistelaikkua.

Varhaisperunan nostot käynnistyivät kunnolla vasta juhannusviikolla. Varhaisperunan sato arvioidaan määrältään tavanomaiseksi. Laadultaan varhaisperunasato arvioidaan tyydyttäväksi.

Kesäperunakasvustot ovat taimella Pohjanmaata myöten, mutta varastoperuna on vasta tulossa taimelle. Perunan satonäkymiä pidetään tyydyttävinä tässä vaiheessa kasvukautta suuressa osassa maata. Perunaviljelmillä on ollut toistaiseksi vähän kasvinsuojeluongelmia, mutta perunaruton riskin arviointi on ajankohtaista. Ensimmäinen rikkaruiskutus on jo pääosin tehty perunakasvustoissa.

Sokerijuurikaskasvustot ovat kehittyneet hitaasti kylmästä johtuen. Rikkakasvien torjunta on onnistunut vaihtelevasti säiden viileydestä johtuen. Kasvitaudit ja tuholaiset eivät ole aiheuttaneet ongelmia sokerijuurikastiloilla. Viime vuonna juurikaskärpäsen vioituksia esiintyi juurikasmailla runsaasti. Koska toukka koteloituu maahan, kannattaa kasvustoja tarkkailla useasti lähiviikkojen aikana.

Kevätrapsi ja -rypsi ovat Etelä-Suomessa pian aloittamassa kukintaansa. Kasvustojen kehitysvaiheissa on kuitenkin suuria eroja, jopa saman lohkon sisällä. Rypsikasvustot ovat tasaisuudeltaan ja kasvultaan normaaleja. Öljykasvien satonäkymät arvioidaan tässä vaiheessa hyviksi Etelä-Suomessa ja muuallakin tyydyttäviksi.

Öljykasvikasvustoissa on ollut paikoitellen runsaasti kirppoja ja rapsikuoriaisia, joita on jouduttu torjumaan ruiskutuksin. Lisäksi pahkahomeen riski kasvaa sateiden myötä. Rikkakasviruiskutusten teho on ollut tyydyttävä tai hyvä suurimmassa osassa maata. Paikoin kuivuus on heikentänyt rikkakasviruiskutusten tehoa.

Etelä-Suomessa poimittiin ensimmäiset mansikat harsolla suojatuista kasvustoista juhannusviikolla. Satomäärät ovat hiljalleen kasvamassa, vaikka kylmä sää hidastuttaa sadon kypsymistä. Tunnelihuoneista ja kasvihuoneista mansikkasatoa on saatu maisteltavaksi jo toukokuun lopulta alkaen. Varhaismansikan sadon laatu ja määrä arvioidaan normaaliksi.

Avomaalla kasvavan mansikan satokausi on alkamassa selvästi tavanomaista myöhemmin alkukesän viileydestä ja paikoitellen myös kukintoja vioittaneista pakkasöistä johtuen. Etelä-Suomessa pääsatoa arvioidaan päästävän poimimaan kahden viikon kuluessa.

Herukoiden satonäkymät arvioidaan tyydyttäviksi. Herukat kukkivat runsaasti, mutta viileä sää heikensi pölyttäjien lentämistä.

Varhaisvihannesviljelmillä on päästy korjaamaan ensimmäisiä eriä varhais-, kukka- ja parsakaalista, nippusipulista sekä keräsalaatista. Viileiden säiden vuoksi satoa on valmistunut hitaanlaisesti, mutta varhaisvihannesten satomäärien odotetaan kasvavan hiljalleen. Korjatun sadon laatu on ollut erinomainen. Sateet ja viileät säät ovat edistäneet vihannesten viimeisten istutuserien kasvuun lähtöä. Lämpöä vaativien kesäkurpitsoiden ja avomaan kurkkujen kasvu sen sijaan on hidasta.