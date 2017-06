Meillä pääsee metsään! – Uusi luontopolkuesite ilmestynyt. Esitteessä on lyhyet esittelyt kaupungin ylläpitämistä luontopoluista, joita on tällä hetkellä 11. Kouvolassa pääsee nauttimaan lähiluonnosta todella helposti ja tarjolla on erilaisia kohteita ympäri kaupunkia.

Niivermäen luonnonsuojelualue on ainutkertainen kohde keskellä taajamaa. Alueen jyrkät rapakivikalliot ovat näyttäviä ja puronuomaa reunustavat saniaiskasvustot mieleenpainuvan komeita. Varttuneen kuusikon lomassa on muutamia jaloja lehtipuita ja melko runsaasti lahopuuta, jotka nostavat vanhan metsän arvoa. Korpinotkelmat ja karummat kallioalueet ja louhikot tuovat myös oman lisänsä alueen monimuotoisuudelle. Niivermäen linnusto on mainitsemisen arvoinen, sillä siellä on havaittu vanhoja metsiä suosivia ja vaateliaita lajeja. Suojelualueelle on perustettu 2,1 kilometrin mittainen luontopolku, jonka varrella on opastauluja. Opastauluissa kerrotaan Niivermäen alueen luonnosta, jokaisessa taulussa on myös lapsille suunnattu Kaarne-korpin osuus. Mukaan voi halutessaan tulostaa Kaarnen bongauskortin sekä opasvihkosen. Polulta löytyy luontotorni sekä penkkiryhmiä evästaukoa varten. Tulenteko on alueella kielletty. Parkkipaikka löytyy Kytöahontien alkupäästä.

Heisanharjun luonnonsuojelualue on kaunis luontokohde, joka sijaitsee entisen Jaalan kunnan alueella. Heisanharju on kunnan pohjoisosan erämaa-alueella sijaitseva pitkittäisharju- ja pikkujärvijono, jonka erityispiirteet ilmenevät parhaiten Kelesjärven ja Heisanjärven kohdalla. Maantieltä numero 4164 on viitoitus Heisanharjun pysäköintipaikalle, josta lähtee noin kahden kilometrin mittainen polku harjua pitkin. Heisaharju kuvaa juuri sitä harjumaisemaa. Siellä tapaa myös harjujen kasviharvinaisuuksiin kuuluvan Idänkeulakärjen. Alueella on kota, laavu ja tulentekopaikka. Aluetta hoitaa Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry.

Pappikallion luontopolun varrella voi tutustua monipuolisesti eteläsuomalaiseen metsään. Noin kahden kilometrin mittainen luontopolku kulkee osin Pappikallion kuntopolkua myötäillen. Pappikallion alue on luontonsa puolesta erinomainen virkistysalue. Polun linjausta on muutettu keväällä 2015 ja se on merkitty maastoon sinisillä maalimerkeillä. Polulla on pitkospuita, jotka ovat paikoin huonossa kunnossa. Polulla liikkuminen omalla vastuulla.

Valkealan puolella sijaitsee Kouvolan kaupungin osittain omistama Myllypuron puronvarsilehto, josta on rauhoitettu 28,4 hehtaarin 1,2 kilometrin matkalta Kymijoen rannasta ylöspäin. Puron länsirannalle on rakennettu luontopolku, jonka avulla vältetään herkän lehtoluonnon tarpeetonta kulumista. Polun varteen on tehty myös alueen kasveista ja eläimistä kertovia opastauluja.

Känkkärän luontopolku sijaitsee Kymijoen maisemissa Anjalan puolella Känkkärän kalliolla. Luontopolku kalliolle lähtee Anjalan puolelta noin 120 metriä voimalaitoksen portilta sähkölinjan jälkeen oikealle. Polulla on korkeusvaihteluja.

Nouda omasi tai selaa netissä ja nauti Kouvolan luonnosta. Esitteitä jaossa yhteispalvelupisteessä, kirjastoissa, Tekniikka-ja ympäristötalolla sekä kaupungin nettisivuilla www.kouvola.fi/luontopolut