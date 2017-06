Kesälukemista moneen makuun

Kovaa peliä Kärnäkoskella

Mika Hentunen:

Attan aarre

Reuna 2016: 268 sivua

Savitaipaleen Kärnäkosken maisemat tarjoavat näyttämön Ylen ulkomaantoimittajan Mika Hentusen esikoisjännärin, Attan aarre, loppuratkaisulle.

New Yorkin World Trade Centeriä päin lentäneen Mohammed Attan täyskaima ajaa asioiden lopullista selvittelyä varten Savitaipaleelle.

Kyltti Partakoski 9 saa hänen sydämensä sykähtämään jännityksestä ja palan nousemaan kurkkuun. Ajomatkan turtumus karisee hetkessä, sillä aarteenetsintä on alkamassa, Hentunen maalailee.

Kylmä vesielementti odottaa Attaa lotjasatamassa. Paikalla on myös muita aarteesta kilvoittelevia kansainvälisiä tahoja.

Mika Hentunen tuntee perinpohjin Partakosken seudun, sillä hänen perheensä kesämökki on vuosikymmenet ollut Partakoskella.

Hentunen kuvailee veijarijännäriksi tulkittavassa kirjassaan myös varsin herkullisesti muuta Lappeenrannan seudun elämää. Osansa saavat niin Royalsien ammoinen konsertti Pumpulla eli VPK:n talolla kuin SaiPan pelitkin.

Attan aarteessa liikutaan monessa maanosassa. Kuvaukset Koreoiden rajalta tai Gazassa ovat ehkä parhaita katkelmia.

Lyhentäminen olisi tehnyt terää kirjalle.

Timo Sihvo

Klassikon uusi näyttämö

Jo Baker: Longbournin talossa – Palvelusväen Ylpeys ja Ennakkoluulo

Tammi 2014: 420 sivua

Klassikko näyttää uudelta, kun Longbournin talon palvelustyttö Sarah elää oman ylpeytensä ja ennakkoluulonsa.

”Jos olisit elänyt Jane Austenin aikana, olisitko pessyt lattioita?” Näin kysyy kirjailija Jo Baker.

Pääosaesittäjä Sarah pesee lattioita samaan aikaan kuin Elizabeth Bennet valmistautuu tanssiaisiin. Lukija seuraa tarinaa kuin salaa, keittiön ovesta ja palvelusväen silmin.

Ylpeys ja ennakkoluulo on monelle tuttu kirja monen vuoden takaa. Päätin, että en nosta odotuksiani taivaisiin tämän kirjan osalta, koska yleisesti ottaen klassikon nostaminen pinnalle eri henkilön näkökulmasta ei todellakaan ole helppoa.

Uuden näkökulman tuominen on haastavaa, koska monella on tiedossa tarinan juoni ainakin pääpiirteisesti.

Kuitenkin Longbournin talossa -kirja ei onneksi tee vääryyttä Jane Austenin iki-ihanalle klassikolle. Tuttuun tarinaan tulee kerrottua toinen puoli.

Ainut mikä jää hieman harmittamaan on se, että tarina etene jäykähkösti. Itse luin kirjaa yli puolen välin ennen kuin sain niin sanotusti punaisesta langasta kiinni.

Jo Baker on lähtenyt maalailemaan jopa liiankin yksityiskohtaisesti asioita, joilla ei sinänsä ole väliä.

Katariina Auvinen

Musta leski pistää

Peter James:

Kuolemaan asti sinun

Minerva 2016: 475 sivua

Mustaleski on pahamaineinen myrkkyhämähäkki.

Otus on saanut nimensä uskomuksesta, jonka mukaan mustaleski syö koiraan parittelun jälkeen.

Laadukkaasta dekkarituotannostaan tunnetun englantilaisen Peter Jamesin kirjassa Kuolemaan asti sinun seikkailee mustaleski, joka ei sentään syö pikaromanssin jälkeen upporikkaita aviomiehiään, vaan pistelee heidät muuten päiviltä. Muun muassa Jodie Bentleynä esiintyvä nainen käyttää kahdessa murhassa maailman vaarallisimpiin käärmeisiin lukeutuvan pyramidikyyn myrkkyä.

Naiselle tulee myös tilastotappioita, kun yksi hänen monimiljonääriksi luulemansa ja rotkoon sysäämänsä aviosiippa osoittautuukin omaisuutensa menettäneeksi tyhjätaskuksi.

Dekkarisarjan päähenkilö, ylikomisario Roy Grace pääsee mustanlesken jäljille, vaikka nainen on tavattoman ovela.

Niskaan puhaltava esimieskään ei saa Gracen intoa laantumaan.

Kirjailijan synnyinkaupunki Brighton näyttää jälleen monet kasvonsa.

Kuolemaan asti sinun on mielestäni paras Jamesin tuotannosta, josta on suomennettu 12 teoksen verran.

Timo Sihvo

Elämä ennen ja jälkeen

Elina Välimäki:

Ei unohdu koskaan

PS-Kustannus

2017: 306 sivua

Oikeastaan heti, kun kirja saapui postissa, halusin aloittaa sen lukemisen. Toisaalta suljin sen piakkoin, koska ymmärsin, että se kannattaa lukea päivällä eikä juuri ennen nukkumaanmenoa.

Henkirikos on julma kuolinsyy. Tuo kohtalokas tapahtuma mullistaa uhrin omaisten ja läheisten elämän täysin.

Henkirikosuhrien läheiset eroavat muista surevista. Elina Välimäen sanoin, henkirikoksen läheisten elämä jaottuu elämään ennen henkirikosta ja elämään sen jälkeen.

Välimäen kirjassa tarinaansa kertovat ihmiset, joiden perheenjäsen on kuollut henkirikoksen uhrina. Lisäksi kirjassa oman äänensä saavat esille myös monien eri alojen ammattilaiset, jotka valottavat henkirikoksen jälkien syvyyttä ja moninaisuutta.

Elina Välimäen kirja käsittelee toisaalta hyvin tieteellisesti henkirikoksia Suomessa, niin luvuin kuin kaavioidenkin avulla. Toisaalta kirja tuo taas lähelle uhrien tarinoiden kautta.

Olisin ehkä itse toivonut kirjalta sitä perinteisempää välimuotoa aiheesta.

Nyt tarinat ovat hyvin kliinisesti irrallaan itse kirjasta. Ympärillä käsitellään henkirikosten tilastoja Suomessa. Kontrasti herkkään aiheeseen on liian iso.

Katariina Auvinen

Hyvää ja vähemmän kaunista

Pauli Hanhiniemi:

Kerran elettyä

Docendo 2016: 255 sivua

Käpykaartilaiseksi mainittu Aate rallatteli aikoinaan kaljapöhnässään osuuspankin rappusilla Alavudella, kuinka äiti Aatesta pappia toivoi.

Tarina kulkeutui myöhemmin paikkakuntalaisen Pauli Hanhiniemen korviin.

Hän teki aiheesta kertosäkeen Kolmannen naisen kappaleeseen Äiti pojastaan pappia toivoi, joka on nykyään lähes kansallisomaisuutta.

Klassikon syntyhistoriaan liittyvä tarina löytyy Hanhiniemen erinomaisesta elämäkerrasta Kerran elettyä.

Kirja koostuu katkelmista laulajan, lauluntekijän ja muusikon taipaleelta.

Teoksen parasta herkkua ovat mielestäni Hanhiniemen kuvaukset keikkamatkoilta ulkomailta.

Sodan runtelemaa Bosniaa Hanhiniemi kuvaa kuin värikylläisin reportteri.

Hämärän tihentyessä pimeydeksi edessämme levisivät Bosanski Brod ja sen kranaatein muotoillut rauniot. Voimakkailla valonheittimillä valaistut talonraadot piirtyivät tummenevaa taustaa vasten ällistyttävän terävinä muodostaen näyn, josta mestarillisinkin lavastaja voisi olla ylpeä.

Hanhiniemi tilittää avoimesti myös mokailunsa nuottiöljyn kanssa. Aikuisiän perhesuhteistaan mies sen sijaan vaikenee visusti.

Timo Sihvo

Kahdestaan pojan kanssa

Eve Hietamies: Yösyöttö

Otava, 2015: 383 sivua

Auton perävalot välähtävät Naistenklinikan edestä ja kaikki muuttuu. Avioliitto. Asuntolaina. Auto.

Toimittajana työskentelevän Antti Pasasen elämä on mallillaan ja Pia-vaimo viimeisillään raskaana. Kaikki ei mene kuitenkaan suunnitelmien mukaan, vaikka Antti Pasanen kävi ostamassa ruusuja kotiin ja laittoi auton turvaistuimen paikoilleen.

Tuhiseva käärö syliinsä tyrkättynä Antti katsoo, kun taksin perävalot häipyvät näkyvistä, taksin takapenkillä Pia ja heidän tulevaisuutensa ydinperheenä.

Elämä vauvan alias Paavo Pasasen ehdoilla alkaa, eikä Antilla ole aavistustakaan, mitä se tulee häneltä vaatimaan.

Kirjailija Eve Hietamies kertoo osuvasti yksinhuoltajien arjesta ja siitä hämmennyksestä mikä vallitsee varmasti jokaisen esikoisen saaneen kotona ensimmäiset päivät. Antti Pasanen läpi käy sen hämmennyksen, kun neuvolatäti pakottaa hänet verkostoitumaan muiden vanhempien kanssa.

Tietyllä tavalla kirjaan olisi toivonut hieman enemmän Antti Pasasen pohdintaa omasta elämästään ja siitä, mitä hänen päässään liikkuu. Nyt kirja uppoutuu aika paljon arjen pyörittämiseen.

Kerrotaan pienistä asioista, joita vauva, jonka nimeksi tuli Paavo, oppi.

Toisaalta mielenkiintoisen sivujuonteen tarjoaa Antti Pasasen vaimo Pia, joka pompsahtaa sopivissa väleissä esiin ennen kuin lukija alkaa ihmetellä, mihin vaimo katosi.

Katariina Auvinen