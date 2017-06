Viisi puutarhaa avoinna eteläisessä Kouvolassa

Avoimet puutarhat -tapahtumaan osallistuu yli 500 puutarhaporttia, joita pääsee raottamaan heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina 2.7. iltapäivällä. Päivän aikana on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua moniin mielenkiintoisiin yksityisiin puutarhoihin. Kouvolassa on avoinna 22 puutarhaa ja eteläisessä Kouvolassa viisi.

Tuula ja Jyrki Sippun piha Inkeroisissa on yli puolen hehtaarin puuhamaa, jota on 16 kesää ”rakennettu”.

Tontti on haasteellinen, aurinkoinen rinnetontti. Vaimolla ideoita riittää, joita isäntä osan on jo ehtinyt toteuttaa. Kun yhtä nurkkaa ehostaa, niin toisessa jo rikka rehottaa. Kesäkuun alussa valmistui metsän kautta pellolle johtava hakepolku. Ympäröivä luonto on meille myös tärkeä. Teemapäivänä on myös kahvi- ja teekioski.

Raija-Liisa Ulvelinin Raakelin pihapiiri edustaa permakulttuuria. Se on ekofilosofinen elämäntapa, jossa pyritään tunnontarkkoihin ekologisiin valintoihin, myös suhteessa ihmiseen itseensä.Pihapiiri on Sippolassa.

Sanna Majanderin Saarela on taiteilijan villi puutarha, jossa koristekasvien ja rikkaruohojen lisäksi puolen hehtaarin mustaherukkapelto, pergola, huvimaja, kasvihuone ja kanala. Saverolla on avoimet ovet myös työhuoneelle, josta voi tehdä löytöjä.

Lahtela on Laura Salon idyllinen lapsiperheen pihapiiri maalaismaisemassa Sippolan Hirvelässä. Koiria ja kissanpentu.

Ritva Frimodigin suloinen perennapiha on Sippolan Sopenmäentielle.

Emännät ja isännät esittelevät puutarhansa kasvien ohella muun muassa kastelu- ja lannoitusratkaisujaan. Teemana ovat erityisesti kastelu sekä kasvien ravitseminen ennen kesälomakautta, jotta puutarha kukoistaisi ja tuottaisi satoa läpi kesän.

Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään kuudennen kerran. Avoinna oleviin sekä yksityisiin että julkisiin puutarhoihin on vapaa pääsy. Reilun 300 yksittäisen puutarhan ohella mukana on lisäksi ryhmäkohteita kuten siirtolapuutarhoja, joissa pääsee yhdellä käynnillä vierailemaan useassa puutarhassa.

Tapahtuman nettisivut www.avoimetpuutarhat.fi ovat saanut kokonaan uuden ilmeen. Sivustolla www.kotipuutarha.fi/tapahtumat/ voi käydä jo etukäteen tutustumassa kohteisiin ja suunnitella sopivaa reittiä pihavierailuille. Uudet sivut toimivat jatkossa myös puutarhamatkailusivuina.

Avoimet puutarhat –tapahtuman järjestävät Puutarhaliitto ry yhteistyössä Kotipuutarha-lehden ja Svenska Trädgårdsförbundet rf:n kanssa. Tapahtuman mahdollistavat lisäksi Kekkilä Oy, Fiskars Oyj sekä Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiö. Mukana tapahtumassa on lisäksi Suomen mielenterveysseura ry, jonka hyvän mielen pottiin http://potti.mielenterveysseura.fi/oma-mielipotti/16-460 voi lahjoittaa sopivaksi katsomansa summan.