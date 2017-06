Kesäleireillä tehdään taidetta

Nuorisokeskus Anjala sai Kymenlaakson Liitolta Valtioneuvoston kanslian Suomi100-hankerahoitusta Välittäminen 2017 -hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on koota kymenlaaksolaisia lapsia ja nuoria yhteen kahdelle kesäleirille kesäkuussa 2017.

– Leirien ja hankkeen tavoitteena on pohtia lasten ja nuorten kanssa nykypäivän Suomea, miten tähän hyvinvointiyhteiskuntaan on päädytty ja millainen Suomi on tulevaisuudessa. Keskeinen teema leirillä ja hankkeessa on pohtia eettisiä kysymyksiä, kuten kenestä meidän tulisi huolehtia ja kenen vastuulla on lähimmäisistä huolehtiminen. Leirien aikana tehtiin myös yhdessä aiheesta ympäristötaideteosta, kertoo kehittämispäällikkö Kirsi Sali.

Ensimmäinen leireistä oli kesäkuun toisella viikolla ja toinen leiri pidettiin kuluvalla viikolla.

– Nuorisokeskuksessa järjestetty ensimmäinen Suomi100-kesäleiri kokosi 36 lasta eri puolilta Kymenlaaksoa Anjalaan. Leiri sai suuren suosion ja lapsia ilmoittautui lähes kaikista Kymenlaakson kunnista. Leirin ohjelmissa tutustuttiin Suomen historiaan, kuten Anjalan liittoon ja sen aikaan saamiin tapahtumiin. Leirillä pohdittiin nykypäivän Suomea sekä mietittiin, millainen Suomi on tulevaisuudessa. Leirin teemaa työstettiin erilaisten ryhmätehtävien, ilmaisutaidon ja taidetyöpajan keinoin. Lisäksi leiriläiset pääsivät istuttamaan pensaita uuteen, halkaisijaltaan 20 metrin pensaslabyrinttiin.

Samalla teemalla jatkettiin myös toisella leirillä, joka koostuu 12-15-vuotiaista nuorista. Taidetyöpajan järjestelyistä vastaa kuvanveistäjä, TaM Antti Halonen. Nuoret työstivät vahasta erilaisia ihmis- ja eläinhahmoja, joille he keksivät tarinat siitä, miten hahmot ilmentävät välittämistä satavuotiaassa Suomessa.

Osa leiriläisten vahatöistä valetaan pronssiin ja sijoitetaan Ankkapurhan kulttuuripuiston Syötävään puutarhaan rakennettuun pensaslabyrinttiin. Pensaslabyrintti ja pronssipatsaat muodostavat yhdessä kuvanveistäjä Halosen suunnitteleman yhteisötaideteoksen. Leiriläiset pääsivät osallistumaan myös labyrintin istutustöihin.

Taideteos julkistetaan virallisesti Syötävässä puutarhassa 18.8. pidettävässä Maakuntajuhlassa. Juhlassa on luvassa muun muassa musiikkiesityksiä ja sinne on vapaa pääsy.