Tangofinaali ei jännitä 18-vuotiasta laulajaa

Tiensä Seinäjoen tangofinaaliin selvittänyt Aino Niemi odottelee kesän kohokohtaa hyvissä tunnelmissa. Vaikka parin viikon kuluttua, heinäkuun kuudentena, on edessä mahdollisesti koko loppuelämän muuttava tapahtuma, nuorta laulajaa ei hermostuta.

– Turha jännittäminen on jäänyt pois kokemuksen myötä. Mutta pitäähän vatsassa aina vähän perhosiakin tuntua.

Kilpailuesiintymistä enemmän Niemi pohtii ennakkovalmisteluja, ohjelmiston nuotteja ja muita käytännön järjestelyjä.

Paikka finalistien joukossa maistuu makealta.

– Totta kai lähdin kisaan sillä mielellä, että loppukilpailuun mennään, mutta tosi hienolta tämä tuntuu. Luotan itseeni.

Seinäjoen Tangomarkkinat ovat Niemelle tuttu tapahtuma nuorten tangolaulukilpailujen ajoilta. Nyt tunnelma on kuitenkin aivan toinen, kun laulaja esiintyy parrasvaloissa yhtenä Tangomarkkinoiden päätähdistä.

– On niin paljon kaikkea uutta koettavaa. Me kilpailijat elämme ihan minuuttiaikataulun mukaan, mutta kyllä tunnelmasta silti pystyy nauttimaan. Seinäjoen tangokatu on upea paikka kauniina kesäiltana.

Finalistit olivat alkuviikosta Meritango-risteilyllä. Tiistai-iltana takaisin Turun satamaan saapunut Aino Niemi osallistui muiden finalistien lailla Baltic Princess -laivalla Merikuninkaalliset-kilpailuun, jossa yleisö sai kuunnella ja äänestää suosikkejaan.

– Esiinnyimme Fantasia-orkesterin säestyksellä. Ensimmäisellä kierroksella kappaleeni oli Nuoruustango ja toisella Yöt, illat elokuun.

Laulaja nimeää omaksi suosikkitangokseen juuri Nuoruustangon. Kaj Chydeniuksen Anu Kaipaisen runoon säveltämä laulu vetoaa Niemeen.

– Se on ehdottomasti lempparini. Pystyn samastumaan voimakkaasti Kaipaisen tekstiin.

Aino Niemi on tämänvuotisen finalistijoukon nuorin.

– Ikäni tulee aina esille haastatteluissa. Ei siitä kuitenkaan mitään haittaa ole ollut. Kilpakumppanitkin ovat ottaneet minut avosylin porukkaan mukaan.