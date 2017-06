Juomaveden keittokehotus Kaipiaisten alueella

Kymen Vesi Oy:n Kaipiaisten vesitornista tiistaina 20.6.2017 otetusta näyt-teestä on alustavien tulosten perusteella löytynyt pieniä määriä koliformisia bakteereja. Varotoimenpiteenä alustavien tulosten johdosta Kaipaisen vesitornin veden pääsy vesijohtoverkostoon on estetty 21.6.2017. Vesijohtoverkostosta on otettu näytteet, joiden alustavat tulokset valmistuvat 22.6.2017.

Talousveden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Keittokehotuksen purkamisesta tiedotetaan erikseen.

Veden saastumisen varalta kaikki ruoka‐ ja juomavesi on keitettävä Kaipiaisten alueella.

Riittävä veden keittoaika on 5–10 minuuttia.

• Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi.

• Muista keittää myös mehun laimennukseen käytettävä vesi.

• Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä,

ei sitä tarvitse etukäteen erikseen keittää.

• Kahvinkeittimissä tai vedenkeittimissä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi

• Muistathan, että myöskään jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä.

• Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä.

• Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää.

Peseytymisvetenä, siivouspesuvetenä, pyykinpesuvetenä ja koneellisessa astioiden pesussa keittämätöntä vettä voi käyttää normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Käsin pestävät astiat tulee huuhdella lopuksi keitetyllä vedellä. Käsienpesua suositellaan tehostettavaksi desinfioivalla käsihuuhteella.

Asiasta tiedotetaan myös Kymen Vesi Oy:n internetsivuilla www.kymenvesi.fi.