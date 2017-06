Turkiat Kouvolaan avattavan K-Supermarket Valtarin kauppiaiksi

Uusi K-Supermarket avataan lokakuussa liikekeskus Valtarissa. Kauppiaiksi tulevat Inkeroisten K-Supermarket Ykköstorilta tutut Tero (45) ja Minnamari (42) Turkia, jotka iloitsevat päästessään rakentamaan odotettua kauppaa Kouvolan keskustaan.

Uusi K-Supermarket Valtari saa erittäin kokeneen kauppiasparin. Tero Turkia aloitti kaupassa työskentelyn jo 30 vuotta sitten äitinsä pienessä lähikaupassa Kouvolan Viitakummussa. Tero ja Minnamari toimivat kymmenen vuotta kauppiaina myös Kainuussa harjoittaen samalla porotaloutta. Vuonna 2004 he aloittivat kauppiaina Inkeroisissa Spar-Market Ykköstorilla, joka myöhemmin muuttui K-Marketiksi ja K-Supermarketiksi.

Uudessa kaupassaan Turkiat haluavat korostaa paikallisuutta ja tehdä yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa. Esimerkiksi lihaa kauppaan tulee Myllykoskelta Lukkarin Lasselta ja vihanneksia sekä leipää lähituottajilta. Ateria- ja salaattibaari sekä runsas valikoima Take away -tuotteita tarjoavat nopeita ratkaisuja kiireisille lounastajille. K-supermarket Valtariin on helppo tulla myös autolla, koska katolla on 150 parkkipaikkaa ja kaupan läheisyydessä noin 300 parkkipaikkaa.

– Palvelu on meille tärkeä asia ja pyrimme mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä rakentamaan valikoimaa heidän toiveidensa pohjalta. Haluamme, että kaupassa on helppo ja nopea asioida. On mukavaa olla rakentamassa Kouvolan keskustaan uutta kauppaa, jota on sinne paljon odotettu, sanovat Tero ja Minnamari Turkia.

K-Supermarket Valtari tulee työllistämään noin 20 kaupan alan osaajaa.

Teron ja Minnamarin perheeseen kuuluu myös tytär Hilla (15). Kauppiaspari harrastaa ulkoilua ja mökkeilyä. Lomat he viettävät usein Kainuussa.