Kymijoen Hoivalle Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kymijoen Hoiva ry:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Vuonna 1975 perustettu Kymijoen Hoiva toimii voittoa tavoittelematta tarjoten vanhuksille ja vammaisille asumispalveluja.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus ja vastuullisuus. Merkin saavilla yrityksillä on arvot kohdallaan ja ne pyrkivät toiminnallaan monipuolisesti edistämään ihmisten hyvää elämää. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

– Kymijoen Hoiva haki Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä saadakseen näkyvyyttä yhteisölliselle tavoitteelleen sekä työnsä merkitykselle. Laitamme hyvän mielellämme kiertämään, kertoo Kymijoen Hoivan toiminnanjohtaja Anu Pöllänen.

Kymijoen Hoivan tarkoituksena on edistää vanhusten ja vammaisten henkilöiden aineellista ja henkistä hyvinvointia. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä asuntoja, tuottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona ja hyvinvointiasema Sarastuksessa sekä järjestämällä monenlaista virkistystoimintaa. Näin voidaan turvata viihtyisä ja turvallinen ympäristö ikääntyville ihmisille.

– Tämä on tärkeää työtä sekä yksittäisen ihmisen että ympäröivän yhteiskunnan kannalta. On ilo saada Kymijoen Hoiva mukaan Yhteiskunnallisen yritysten kasvavaan joukkoon, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.