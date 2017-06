Miten käy MYPAn ja SavUn ottelussa?

Saviniemen stadionilla Myllykoskella pelataan lauantaina Kolmosen kärkikamppailu, kun MYPA saa vieraakseen sarjaa johtavan mikkeliläisen Savilahden Urheilijat. SavU on voittanut alkukauden kaikki seitsemän otteluaan. MYPAn saldona on kuudesta kamppailusta viisi voittoa ja yksi tasapeli.

Veikkaa mikä on ottelun lopputulos! Keskilaakso arpoo kaikkien oikein lopputuloksen arvanneiden kesken tuotepalkintoja. Lisäksi tuotepalkintoja arvotaan myös kaikkien osallistujien kesken. Osallistumisaika kisaan päättyy lauantaina kello 14.00, jolloin ottelu käynnistyy.

Kukin henkilö voi tehdä vain yhden veikkauksen.