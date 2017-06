Tasapuolista aluepolitiikkaa kaikkien kouvolalaisten hyväksi

Uusi valtuustokausi on alkamassa. Valtuustokausi tulee olemaan historiallinen muun muassa sen puoliväliin suunnitellun maakuntauudistuksen toimeenpanon vuoksi.

– Siltojen rakentamista pidän yhtenä tärkeimmistä tehtävistäni tulevana valtuustokautena. Haluan ja aion myös kehittää toimintaamme avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden työnjakoa ja työnjaon selväpiirteisyyttä haluan hioa, korosti uusi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) puheessaan valtuustolle maanantaina.

– Kuntalaissa määrätään, että valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta ja käyttää kunnan päätösvaltaa. Tämä meidän on syytä aina muistaa, ja tätä valtuuston suvereenia asemaa meidän on korostettava. Valtuutettujen on kaupungin ylimpinä vallankäyttäjinä mahdollisimman hyvin ja varhaisessa vaiheessa saatava tietoa kaikesta siitä mitä kaupungissa valmistellaan, ja joka on tulossa päätöksentekoon. Tulemme jatkossa varmasti myös tarkastelemaan ja muuttamaankin joitakin yhteisiä toimintatapojamme, muun muassa kokousprotokollaa, uusia kuntalain mahdollistamia toimintamuotoja, seminaarikäytännön laajentamista. Muistakaamme tehdessämme päätöksiä se hyvin merkittävä seikka, että usein paljon tärkeämpää on loppujen lopuksi se, miltä asia näyttää ja tuntuu kuin se mitä se objektiivisesti ajatellen on. Kaupunginosa, josta aiemmin on viety jo lähes kaikki, ei kestä enää pientäkään palvelun heikennystä, vaikka tuo heikennys laskennallisesti tuntuisi kuinka rationaaliselta tahansa.

Leppäsen mukaan kaikkien valtuustoryhmien olemassaolossa ja työssä on ehdoton arvo, että äänestäjiensä kautta on oikeutus päättää yhteisistä asioista. Kunnallispolitiikka on Suomen kymmenenneksi suurimassa kaupungissakin enemmän pragmaattista kuin aatepolitiikkaa.

– Kunnallispolitiikassa enemmänkin päätämme siitä, mikä katu milloinkin kunnostetaan kuin esimerkiksi siitä, miten perintövero oikeudenmukaisesti tulisi säätää.

Leppänen näkee, että eri puolueryhmien tulisikin tulevana valtuustokautena keskittyä miettimään yhteisiä nimittäjiä ja keinoja, joilla voimme yhteen hiileen puhaltaen tehdä kaikkien kouvolalaisten parasta.

– Tämä tarkoittaa muun muassa tasapuolista aluepolitiikkaa, ihmisten oikeudenmukaista ja humaania kohtelua, tuhlailun välttämistä, yrittäjyyden edellytysten voimakasta parantamista ja osuvaa työvoimapolitiikkaa. Haluan valtuuston puheenjohtajana näyttää tietä sovun ja yhteisymmärryksen hengen löytymiseksi kaikkien valtuustoryhmien välillä niin pienissä kuin suurissakin asioissa.

Edellistä valtuustoa luonnehdittiin hieman eripuraiseksi.

– Eripurainen tai ei, mutta kulunut valtuustokausi oli hyvin tuloksekas. Sen aikana onnistuttiin kääntämään huono ja valtuustokauden alussa suorastaan toivottomalta tuntunut taloustilanne niin, että viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä. Pantiin alulle useita elinvoimaa lisääviä ja elinkeinoelämää piristäviä hankkeita. Viime metreillä saatiin käyntiin 2030-projekti, jonka tarkoitus on jatkoprosessoinnin jälkeen taata kouvolalaisille muun muassa tasapuolisemmat palvelut.

Sanotaan, että pojasta polvi paranee. Jotta kehitys ja liike säilyisivät, on uuden valtuuston aina pyrittävä edellistä parempaan, oli edellinen ollut kuinka erinomainen hyvänsä.

– Tämän ajatuksen otamme vastaan määrätietoisesti ja rohkeasti, vaikka tiedämme, että edessämme on suuria ja vaikeita asioita alkaen mainitsemastani kauteemme sattuvasta hallintouudistuksesta, jolloin kaupungin toiminnasta, henkilöstöstä ja budjetista yli puolet siirtyy perustettavaan Kymenlaakson maakuntaan.

– Kun vaalien jälkeen katselin valituiksi tulleiden valtuutettujen listaa, minulle tuli tyytyväinen ja turvallinen olo: tässä meillä on jäsen jäseneltä niin hyvä valtuusto, että tällä porukalla me porskutamme kaikkien vaikeuksien yli tiiviinä ryhmänä ja rakennamme entistäkin paremman ja yhtenäisemmän Kouvolan.

Eväiksi tulevalle matkalle Leppänen siteerasi lopuksi sanoja Eino Leinon Hymyilevästä Apollosta

Oi ihmiset, toistanne lempikää, niin pieni, pieni on maa.

Oi ihmiset, toistanne suvaitkaa, niin suuri, suuri on maa.

– Toivotan sydämestäni meille kaikille parhainta onnea ja menestystä tulevaan valtuustokauteen. Isä Jumala valtuuston työtä ja koko Kouvolaa siunatkoon, päätti Jouko Leppänen puheensa.