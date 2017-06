Ars Sippolassa taidetta sirkuksella höystettynä

Kolmas Ars Sippola näyttely avautuu sunnuntaina 18. kesäkuuta Taidekeskus Antareksessa Sippolassa. Näyttelyssä on esillä monipuolinen ja ajankohtainen kattaus nykytaidetta niin vanhan meijerirakennuksen galleriatiloissa kuin puistossa ja raunioilla.

Tapahtuma avaa Vonteenin Valssin 20 -vuotisjuhlakesän. Kesän taiteilijat tutkivat teoksissaan mielen maisemia, paikan tuntua, läsnäoloa ja vierauden tunnetta. Mukana ovat tekstiilitaiteilijat Silja Puranen, Synnöve Dickhoff, Sanna Majander ja Ulla Sinkkonen, kuvanveistäjät Tiiu Anttinen ja Aimo Katajamäki, ympäristötaiteilijat Sandra Nyberg ja Heini Nieminen työryhmällään Elin & Keino, sekä taidemaalari Mikko Sakala. Sippolalaissyntyinen taiteilija Eeva-Liisa Puhakka tuo esille videoteoksen, joka käsittelee paikkakunnalla vaikuttanutta Alma Kartanoa ja hänen sadistista uskonlahkoaan kartanolaisuutta.

Taide levittäytyy myös galleriasta ulkotiloihin. Sijainti keskellä perinteistä kulttuurimaisemaa Kosjärven rannalla tulee osaksi näyttelyn sisältöä. Näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Näyttelyn avajaisissa 18.6. esiintyvät taiteilija Silja Puranen ja sirkustaidetta opiskeleva Armas Lintusaari. Esitys on kuvataiteen ja sirkuksen aloilla toimivan äiti-poika -ryhmän yhteistyö, joka yhdistelee maisemallisuutta ja sirkusestetiikkaa.

Kuukauden ajan taidekeskuksen kahvilassa nähdään kuvataiteilija Marja-Leena Hulkkosen teoksia.

Ars Sippola näyttelyn päättäjäisiä 16.7. vietetään juhlavasti sirkuksen merkeissä. Sirkuspäivän on koordinoinut kouvolalaissyntyinen, Tukholmassa asuva sirkustaiteilija Hanna Laiho. Päivän aikana nähdään nykysirkustaiteen ammattilaisia sekä nuoria sirkustaitureita. Ohjelmassa on sirkustyöpaja lapsille ja nuorille Hanna Laihon ja Milla Kurrosen ohjauksessa. Koulutuskeskus Salpauksen sirkusartistiopiskelijat esiintyvät teoksellaan Välimatka – The Space Between ja päivän päättää Kurronen & Laiho Companyn teos Pimeät pennut.

Näyttelyä on tukenut Anjalankosken säästöpankkisäätiö, Taiteen edistämiskeskus, Kymelaakson Osuuspankki ja Kouvolan kaupunki.