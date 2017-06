Liisa Varjola ehdolla keskustanaisten varapuheenjohtajaksi

Keskustanaiset kokoontuvat tänä viikonloppuna 36. edustajakokoukseen Lahteen. Järjestöä vuodesta 2011 lähtien puheenjohtajana luotsannut kansanedustaja Elsi Katainen luopuu tehtävästään ja edustajakokous valitsee järjestölle uuden puheenjohtajan, joka saa rinnalleen kaksi varapuheenjohtajaa.

Puheenjohtajaehdokkaat ovat Ulla Parviainen ja Annina Ruottu.

Varapuheenjohtajakisaan ovat ilmoittautuneet Sari Palmu ja Liisa Varjola. Lisää ehdokkaita voi tulla kokouspaikalla.

Liisa Varjola on ammatiltaan kirjanpitäjä ja huolitsija. 34-vuotias Varjola työskentelee kuljetusalan yrityksessä. Hän on kahden lapsen äiti. Sari Palmu on 44-vuotias lasten erikoissairaanhoitaja ja maatalousyrittäjä Alajärveltä, Etelä-Pohjanmaalta.

– Tällä viikolla palkkatöiden lisäksi on suunniteltu ja laitettu painoon viikonloppuna jaossa oleva esite yhdessä Cadnetin Voitto ja Anneli Kyynäräisen kanssa. Iltaisin olen sitten kasaillut muistiinpanoista, esimerkiksi eri kokousasiakirjojen reunoista, teemoja puheeseen, joita haluan nostaa esiin. Naisten hallituksen työvaliokunnan kanssa ollaan saatu pääsihteerin rekrytointiprosessi siihen pisteeseen, että hallitus pääsee tekemään päätöksen keskustanaisten työntekijän osalta myös nyt viikonlopun aikana, kertoo Varjola kokoukseen valmistautumisestaan ja myöntää, että nyt jo jännittääkin.

Puheenjohtajavalinnat tehdään sunnuntaina puolen päivän aikaan.