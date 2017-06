Toimintaa, eläimiä ja julkkiksiakin Erä- ja vapaa-aikamessuilla

Korian Erä- ja vapaa-aikamessut käynnistyvät tänään perjantaina ja jatkuvat sunnuntaihin asti Kouvolan kauniissa Pioneeripuistossa jo 11. kerran. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma kerää Kouvolaan jälleen satoja näytteilleasettajia ja tuhansia messukävijöitä ympäri Suomea.

Action-alueella on runsas tarjonta toiminnallisia osastoja. Uuden alueen tavoitteena on ollut saada messuille lisää toiminnallisuutta ja elämyksiä kävijöille. Messukävijät pääsevät kokeilemaan muun muassa maastopyöräilyä, kiipeilyseinällä kiipeilyä ja golfia. Action-alueella perheen pienimmät pääsevät kokeilemaan ponitalutusratsastusta, seikkailemaan labyrintissä, askartelemaan ritsoja tai tuohiavaimenperiä ja tutustumaan partiolaisten toimintaan. Leijuva telttakylä rakentuu alueelle sunnuntaina, jossa kävijät pääsevät testaamaan vähän erilaista telttailumuotoa. Viikonlopun aikana alueella vierailee myös suomenhevosori Esu, aaseja sekä kaneja.

Metsästäjä-Streetillä sorvataan edellisvuosien tapaan linnunpönttöjä. Paikalla on myös sankoin joukoin eränuoria sekä erävaarit. Metsästäjä-Streetillä lapset pääsevät paistamaan tikkumakkaraa samaan aikaan, kun vanhemmat nauttivat nokipannukahvia ja muurinpohjalettuja. Metsästäjä-Streetillä opastetaan tekemään koko viikonlopun ajan keinopesiä sorsille. Ajankohtaisena aiheena metsästyksen ammattilaiset opastavat villisian ruokintapaikkojen rakentamista muun metsästystiedonjaon lisäksi. Metsästäjä-Streetillä yleisö pääsee myös kokeilemaan jousiammuntaa 3D-radalla. Pioneerikoululla järjestetään haasteotteluita SimWay Hunt metsästyssimulaattorilla ja esillä on koko Suomen ainoa trofeenäyttely vuonna 2017 sekä Ilari Puujalan eläin- ja luontoaiheinen valokuvanäyttely. Messuilla on myös mahdollisuus lauantaina tai sunnuntaina suorittaa metsästäjätutkinto.

Ranta-alueella pääsee tutustumaan vetouisteluveneisiin ja samalla opastetaan kävijöitä vetouistelun saloihin. Nuorilla ja lapsilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan perinteistä mato-ongintaa, jonka lisäksi esittelyssä ranta-alueella on kilpaongintaa. Ranta-alueella on myös koko viikonlopun ajan paikalla messupalokunta. Kalastusalueella opastetaan verkon pauloitusta ja esitellään perhon sidontaa. Lauantaina sekä sunnuntaina kävijöitä perehdytetään kalojen käsittelyyn ja savustukseen. Kalastuksen ammattilaiset opastavat ja jakavat kalastustietoa koko viikonlopun ajan.

Talliaukealla on valtava määrä myyntitelttoja, joista voi ostaa täydennystä omiin varastoihin eri alojen uutuuksista. Puolustusvoimien osastolla on näytillä Amos-kranaatinheitinvaunu sekä tykki ja tykin vetovaunu. Asehallissa esitellään aseiden ja metsästystarvikkeiden tuoreimmat uutuudet.

Koira-alueella sekä päälavan tuntumassa on joka päivä paljon koira-aiheista ohjelmaa. Vahva rooli on toteutuksessa Kymen Koirapalvelulla. Ohjelmistossa on muun mussa koira-agilityä, noutajakoiranäytöksiä, tottelevaisuusnäytöksiä, valjakkoajoa, rallytokoa ja koiratanssia. Koira-alueella pääsee myös tutustumaan moniin eri koirarotuihin ja perjantaina sekä lauantaina on mahdollisuus hypätä koira-ajelukärryn kyytiin.