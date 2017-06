Myllykosken K-Supermarketin kauppias vaihtuu

Myllykosken K-Supermarket Ruokamyllyn kauppias vaihtuu.

– Meille tarjoutui mahdollisuus palata kotiseudulleni Kuopioon ja olemme tehneet ison päätöksen lähteä kauppiasurallamme eteenpäin avaamaan uutta K-supermarket Matkusta, joka avautuu syksyllä 2017, kertoo Topi Miettinen.

– Kaksi vuotta Myllykoskella on mennyt nopeasti ja meillä on Annin kanssa ollut ilo työskennellä osaavan henkilökunnan ja mukavien asiakkaiden kanssa. Paljon on jäänyt mukavia muistoja ja oppia takataskuun näiltä parilta vuodelta ja sydämestämme pieni pala jää varmasti tänne keskiseen Kymenlaaksoon.

Kesko etsii K-supermarket Ruokamyllyyn parhaillaan uutta kauppiasta ja tiedottaa asiasta, kun valinta on tehty.