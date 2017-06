Kymijokiviestissä yli 200 juoksijaa

Kuudes Kymijokiviesti juostaan tänä vuonna Suomi 100 vuotta -hengessä lauantaina 10. kesäkuuta. Viesti kulkee tutusti pitkin Kymijoen vartta lähtien Kouvolasta Korian sillalta ja päätyen maaliin Kotkaan Merikeskus Vellamolle.

Kahdeksan henkilön muodostamia joukkueita on tänä vuonna mukaan ilmoittautunut yhteensä 28 kappaletta, eli jälleen yli 200 juoksijaa. Joukkueista 23 on avoimen sarjan joukkueita, joissa joukkue voi koostua vapaasti miehistä ja naisista. Viisi joukkueista on mukana naisten sarjassa, eli koostuu puhtaasti naisenergiasta.

– Mukana tapahtumassa on tänäkin vuonna niin kilpajuoksijoita kuin kaveri- ja työporukoita. Kymijokiviesti sopii hyvin kaikille, sillä vaikka kokonaismatka 68 kilometriä saattaakin kuulostaa ensi istumalta kovalta, koostuu viestin osuuksista, joista lyhimmät ovat 6 kilometriä, kertoo tapahtuman vastaava Jarno Kiintola ja jatkaa:

– Tänäkin vuonna viestin voitosta tullaan käymään kova ja taistelu. Perinteitä kunnioittaen manageri Janne Sakkaralla on kova joukkue kasassa viestin voittoa puolustaessa, mutta myös muilla joukkueilla on kuulemma ässiä hihassaan. Myös naisten viesti on uutena osana tapahtumaa mielenkiintoinen, on hienoa, että heti saatiin monta joukkuetta mukaan.

Mukaan on ilmoittautunut myös soolosarjan juoksijoita. Koko matkan tulee taivaltamaan tämän hetken tiedon mukaan neljä juoksijaa.

Kymenlaakson Liikunnan toteuttama viesti vakiinnuttanut paikkansa alkukesän juoksukalenterissa. Tuttuja kasvoja nähdään reitillä vuodesta toiseen, mutta pikku hiljaa joukkueita tulee myös kauempaa, kuten tänä vuonna myös Porvoon ja Mikkelin suunnilta.

– On hieno nähdä, että tapahtuma kiinnostaa ja innostaa aina uusia juoksijoita mukaan. Paikallisesti viesti tiedetään ja tunnetaan, mutta on tosiaan hienoa, että joukkueita saadaan mukaan myös maakuntamme ulkopuolelta, kommentoi toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen KymLiltä.

Oman lusikkansa soppaan laittaa tänä vuonna upeasti myös Kymen Keittiömestarit, joka on vahvasti mukana toteuttamassa omalta osaltaan tätä Suomi 100 vuotta -tapahtumaa. Parhaiten tämän tahon tuotoksiin pääsee tutustumaan maalipaikalla Merikeskus Vellamolla, jossa tarjotaan kaikille maksuton soppalounas kello 12 alkaen. Toki keräyslippaaseen voi kilauttaa roposen, sillä Kymen Keittiömestarit kerää tapahtumakiertueellaan varoja koko Kymenlaakson noin 300 sotaveteraanille. Soppaa on tarjolla Kymijokiviestin loppuun asti.

Suomen sotahistoriaan pääsee tutustumaan Nuorisokeskus Anjalan makasiinikahvilalla kello 12.00, kun Sakari Viinikainen tulee kertomaan Anjalan kartanosta itsenäistymisen pyörteissä.

Edellä mainittujen lisäksi, maalipaikalla on esittelyssä uusi tuttavuus, mas-wrestling, laji jossa mitellään nopeutta, voimaa, ketteryyttä ja otevoimaa vaativassa lajissa.

Kymijokiviestiä pääsee yleisö seuraamaan reitin varrella mukavasti läpi koko viestin. Korian sillalla lähtölaukaus pamahtaa kello 10.00. Voittajajoukkue on maalissa Kotkassa hieman ennen kello 14. Viimeinen joukkue on maalissa arviolta noin 16.30. Reitti kulkee läpi Kouvolan ja Kotkan: Koria – Mäkikylä – Rantatie – Myllykoski – Keltakangas – Inkeroinen – Anjala – Huruksela – Kultaa – Laajakoski – Korkeakoski – Langinkoski – Merikeskus Vellamo.

Mikäli joku ei pääse tänä vuonna reitin varrelle seuraamaan tapahtumaa, voi sen tehdä myös omalta tietokoneen ja älypuhelimen näytöltä, kun ensimmäistä kertaa viesti toteutetaan gps-seurannalla, eli jokainen joukkue kantaa mukanaan gps-laitetta, joita voi sitten seurata karttapohjalla etenemässä.

Tarkemman reittikartan, alustavan aikataulun ja sekä linkin gps-seurantaan löydät Kymijokiviestin kotisivuilta osoitteesta www.kymijokiviesti.fi.