Anjalankosken Säästöpankkisäätiö jakoi apurahoja

Anjalankosken Säästöpankkisäätiö perustettiin vuonna 1989 Anjalankosken Säästöpankin toimesta. Säätiön tarkoituksena on anjalankoskelaisen kulttuurin ja kotiseutuperinteen vaaliminen ja tukeminen sekä pohjois-kymenlaaksolaisen säästöpankkiperinteen vaaliminen.

Säätiö on jakanut tämän vuoden apurahat mukaan lukien toiminta-ajallaan jo 345 800 euroa anjalankoskelaisen kulttuurin ja kotiseutuperinteen tukemiseksi. Tänä vuonna säästöpankkisäätiön apurahat ja Tapani Arvolan muistorahaston stipendit ovat yhteismäärältään 17 400 euroa.

Apurahat:

Anjalan Jumppaseura on vuonna 1951 perustettu seura, jonka tarkoituksena on tarjota tasokasta lähiliikuntaa kaikenikäisille. Nyt Suomen 100-vuotisjuhlavuonna seura järjestää joulukuussa Anjalassa koko perheen jumppatapahtuman. Tämän tapahtuman järjestämistä säätiö tukee 500 euron apurahalla.

Anjala Elää -yhdistys on vuonna 1995 rekisteröity kyläyhdistys, jonka toiminta on käynnistynyt uudelleen vuonna 2012 reilun 10 vuoden hiljaiselon jälkeen. Yhdistys järjestää syyskuussa jo toistamiseen AnjalaRun elämysjuoksutapahtuman, jossa suunnistetaan vihjeiden perusteella toiminnallisille rasteille Anjalan alueella. Tämän tapahtuman järjestämistä säätiö tukee 500 euron apurahalla.

Anjala-Seura on Anjalassa toimiva kotiseutuyhdistys, jolla on muun muassa oma museo, Ranta-Pukin kievarimuseo. Yhdistys järjestää kesällä näyttelyn, jossa on Teija Vuontelan tauluja sekä Suomi 100 teemaan sopiva Kasvoja Kymenlaaksossa -näyttely. Säätiö tukee näyttelyn järjestämistä ja muotokuvataulujen kunnostusta 900 euron apurahalla.

Aalto Inkeroinen yhdistys. Inkeroisissa on Suomen suurimpia ellei peräti suurin määrä arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. Tehtaan alueen lukuisat rakennukset ja ainoa Aallon suunnittelema koulurakennus Tehtaanmäen koulu. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa uudistaa Inkeroisten Aalto-kohteiden luettelo, teettää opaskyltit kohteisiin, tehdä rakennuskantaa tunnetuksi markkinoinnin ja viestinnän keinoin, verkostoitua muiden Aalto-toimijoiden kanssa ja järjestää tutumismatkoja näihin kohteisiin. Tätä projektia säätiö tukee 1 700 euron apurahalla.

Myllykosken Metallimiesten kuoro järjestää syyskuussa uusitussa Myllykosken seuratalossa kaikille avoimen maksuttoman konsertti- ja yhteislaulutilaisuuden, jonka ohjelmisto koostuu kuoron viime vuosien ohjelmistosta, joka on käsittänyt muun muassa Olavi Virtaa, Mattia ja Teppoa sekä Irwiniä. Kuoron yksi toimintaperiaate on tuoda musiikkia kaikkien saataville, myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käydä maksullisissa konserteissa. Säätiö tukee tätä hanketta 2 000 euron apurahalla.

Ummeljoen kyläyhdistyksen eräänä tehtävänä on vaalia alueensa historiaa ja kulttuuriperintöä. Yhdistyksellä on menossa kylän historiankirjoitusprojekti. Siinä kerätään tietoa kylällä toimivilta järjestöiltä ja siellä pitkää vaikuttaneilta henkilöiltä. Tätä projektia vetää yrittäjäneuvos Risto Heikkilä. Projektin lopputuloksena julkaistaan vuonna 2018 arviolta 220-sivuinen kirja, jonka painosmääräksi on suunniteltu 500 kpl. Säätiö tukee tämän kirjan ladonta- ja painatuskustannuksia 2 000 euron apurahalla.

Koti-Sippola järjestää tulevana kesänä Vonteenin tapahtumakesä 2017 kokonaisuuden, joka koostuu seuraavista tapahtumista: Taidekeskus Antareksessa 18.6.–16.7. järjestettävä Ars Sippola 2017 kuvataidenäyttely. Näyttelyssä ovat mukana muun muassa tekstiilitaiteilijat Silja Puranen ja Ulla Sinkkonen, kuvanveistäjät Tiiu Anttinen ja Tuija Teiska sekä ympäristötaiteilijat Sandra Nyberg ja Heini Nieminen. Sippolan kansainvälinen kansanmusiikkikurssi, joka järjestetään 27.6.–2.7. ja jonka opettajina toimivat Anita Lehtola-Tollin ja Minna Raskinen. Kurssia markkinoidaan kansainvälisesti. Kurssi huipentuu konserttiin Sippolan hovissa 1.7. Perinteinen kulttuuritapahtuma Vonteenin Valssi järjestetään 20. kerran 28.6.–2.7. Juhlavuoden kunniaksi tapahtumaa on laajennettu edellä kerrotuilla tapahtumilla. Vonteenin Valssi tapahtumaan kuuluvat muun muassa Pohjois-Kymen Paasikiviseuran luento Sippolan hovissa, Arja Korisevan konsertti Sippolan kirkossa, perinteinen kylätori sekä Suvi Aholan koordinoima kirjallisuustapahtuma, jonka teema kietoutuu Suomi 100-juhlavuoden ympärille. Säätiö tukee Vonteenin tapahtumakesää 5 000 euron apurahalla.

Nyt jaettujen apurahojen lisäksi säätiö on osallistunut tammikuussa 2017 aikaisemman päätöksensä mukaisesti valtakunnallisen Anjalankosken elokuvapalkinnon jakamiseen 2 000 eurolla. Palkinnon sai ohjaaja Mikko Kuparinen elokuvastaan 2 yötä aamuun.

Lisäksi säätiö on tukenut aiemmin tänä keväänä Eero Mattilan laatiman Kouvolan sotilaalliset muistomerkit -nimisen teoksen painatuskustannuksia 1 000 eurolla sekä Inkeroisten Seudun reserviläisten 12.3. Inkeroisissa tehtaan kerholla järjestämän Maanpuolustusjuhlan kuluja 1 000 eurolla.

Tapani Arvolan muistorahaston stipendit:

Aatu Hölttä on 16-vuotias klassisen laulun opiskelija Kymenlaakson musiikkiopistossa. Hänen opettajanaan toimii Riku Pelo. Tapani Arvolan muistorahasto tukee Aatua 400 euron stipendillä.

Eevi Leino saa 400 euron stipendin klarinetin soiton opintoihin.