Lääkäripula heijastuu Kouvolan terveysmenoihin

Suurten kaupunkien väliset erot terveydenhuollon kustannuksissa kasvoivat viime vuoteen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton vuosittaisesta suurten kaupunkien ja keskisuurten kuntien terveydenhuollon kustannusvertailusta. Kouvolan terveydenhuollon kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Nousu johtuu pitkälti lääkärivajeen paikkaamisesta ostopalveluna.

Kaikkien vertailussa mukana olleiden kaupunkien kokonaiskustannuksilla painotetut keskimääräiset kustannukset olivat 2 304 euroa asukasta kohti ja ikävakioitu mediaani oli 2 325 euroa/asukas. Kouvolan terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (2 382 euroa/asukas) olivat 2,5 prosenttia mediaania suuremmat ja vertailukuntien toiseksi suurimmat. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat 5,8 prosenttia suurten kaupunkien mediaania suuremmat (1 167 €/asukas).

Perusterveydenhuollon kustannusten kasvuun vaikuttaa esimerkiksi toimintamallien vahvistaminen, joilla on pyritty siirtämään painopistettä raskaasta hoidosta kevyempään. Tällaisia ovat muun muassa vastaanottomäärien lisääminen noin 10 prosentilla ja ikääntyneiden lääkäripalvelujen saatavuuden lisääminen ja vastuulääkäritoiminnan kehittäminen. Panostuksella pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon käyttöön ja sitä kautta kustannuksiin.

Sote-epävarmuus näkyy Kouvolan kaupungin terveydenhuollon kustannuksissa. Osa Pohjois-Kymen sairaalan kirurgeista on siirtynyt muualle, ja vajetta on jouduttu paikkaamaan ostoilla yksityisiltä palveluntuottajilta. Suurin selittävä tekijä on ollut ostojen kasvu kuntayhtymiltä, oman tuotannon vähentyessä.

Myös lääkäreiden rekrytointi on ollut haasteellista PoKSin aseman muuttumisen myötä. Terveydenhuollon lakiuudistus keskittää leikkaustoiminnan ja laajan yhteispäivystyksen Kotkan keskussairaalaan ensi vuoden alusta.

– Tämä näkyy eittämättä toiminnassamme. Kirurgien ja myös muiden lääkäreiden saaminen Kouvolaan on haastavaa. Jos ei ole päivystävä sairaala, ei houkuttelevuus ole samalla tasolla kuin muissa vastaavan kokoisissa kaupungeissa, sanoo aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka.

Suurten kaupunkien kustannusvertailussa olivat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, sekä Vantaa. Perusterveydenhuollon kustannusten osuus oli 49 prosenttia ja erikoissairaanhoidon 51 prosenttia. Suurimmissa kaupungeissa ikärakenne on tyypillisesti keskimääräistä nuorempaa, jolloin palvelujen tarve on vähäisempää. Selvityksessä mukana olevien kaupunkien välillä on kuitenkin selkeitä eroja yli 65-vuotiaiden määrissä. Kouvolan ikärakenne on haasteellinen: yli 25 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita ja 64–74 -vuotiaita on muita vertailukaupunkeja enemmän ikääntyneitä.