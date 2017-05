Kymijoesta uutta voimaa – yhteisöllinen kotiseutuhanke huipentuu kesällä laajaan näyttelyyn, joka on esillä 10.6.-30.7. Kuusankosken Taideruukin Pato Klubilla.

Näyttelyssä on valokuvia, videoita, tarinoita, tauluja, kirjoja, taidekäsitöitä sekä joen pohjasta sukellettuja esineitä. Tapahtuman yhteydessä järjestetään Kymijoki-teemailtoja sekä musiikkiesityksiä.

Osanottajat ovat tutkineet vajaan parin vuoden ajan, mitä Kymijoki heille merkitsee. Ryhmässä on ollut kolmisenkymmentä eri ikäistä ja -taustaista ihmistä, joilla on jokin suhde Kymijokeen. Yhdellä on koti ja juuret Kymijoen törmässä, toiselle joki on tarjonnut elannon. Kolmas sukeltaa, neljäs etsii paluumuuttajana paikkaansa Kymijoen maisemista.

Työpajoja ja tapaamisia on järjestetty joen varrella Virtakivessä, Pyhtäällä, Siikakoskella, Ankkapurhassa ja Verlassa. Näyttelytyöt ovat syntyneet sen mukaisesti, minkä kukin on tuntenut omimmaksi ilmaisumuodokseen.

Kymijoki on herättänyt osallistujissa paljon muistoja ja tunteita. He ovat jakaneet muistoja menneestä, keskustelleet nykytilanteesta ja tähyilleet tulevaisuuteen. Erityisenä tavoitteena on ollut löytää se voimaa antava ja merkittävä hyvä, joka on kannatellut elämän saatossa.

Hanketta on vetänyt paluumuuttaja, perheterapeutti ja valokuvaterapeuttisten menetelmien erityisosaaja Mervi Rutanen yhteistyössä valokuvaaja Marja Seppälän kanssa. Seppälä on voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja.

Hanke on saanut avustusta Kymenlaakson kulttuurirahastolta. Näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.