Siivouspäivänä lauantaina useita kirppiksiä

Siivouspäivä on kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin uusi juhlapäivä. Idea on tehdä kierrättämisestä helppoa sekä luoda elävää ja vastuullista kaupunkikulttuuria. Siivouspäivänä voi kuka tahansa tuoda ylimääräiset tavaransa myytäväksi tai annettavaksi. Siivouspäivää vietetään lauantaina 27. toukokuuta.

Tapahtumalla ei ole virallista järjestäjää, vaan jokainen osallistuja on oman myyntitapahtumansa järjestäjä. Jokainen on myös vastuussa omien jälkiensä siivoamisesta. Kuka tahansa, yksin ja yhdessä. Myös esimerkiksi seurat ja järjestöt voivat osallistua. Siivouspäivä ei kuitenkaan ole tarkoitettu ammattimaisesti kirpputoritoimintaa harjoittaville yrittäjille, eikä uuden tavaran kauppiaille.

Myös yritykset voivat ottaa osaa päivään myymällä omia tai työntekijöidensä vanhoja tavaroita tai avaamalla tilansa ilmaiseksi muille kirpputorimyyjille. Myyntipisteen voi ilmoittaa tavalliseen tapaan Siivouspäivän kartalla.

Keskilaakson alueella on ainakin neljä kirppistä.

Pukintiellä Anjalassa, jossa kirppistavaran lisäksi on muun muassa vanhoja valaisimia, limonadi- ja puulaatikoita sekä teatteri- ja elokuvarekvisiittaa. Paikalla myös kahvio.

Hepoharjussa Kalliojoentiellä pidetään pieni kirppis, jossa on kaikenlaista tavaraa myynnissä pienellä hinnalla. Lapsille on muun muassa pihakeinu, polkupyöriä, leluja, kirjoja, pelejä. Rakentajalle: tiskipöytä, lavuaari, ovia, peilikaappeja, vanhoja ikkunoita. Kahvipannukin on kuumana.

Takapihalla Myllykoskella Hevoskiventiellä pihakirppis sijaitsee Koivusaaren kupeessa. Paikalla on useampia myyjiä paikalla. Kahvitarjoilu. Jos päivä on sateinen, tapahtuma joudutaan perumaan. Edulliset hinnat, käteismaksu. Kirppis jatkuu myös su 28.5.

Siivouspäivän pihakirppis pidetään myös Myllykosken Äijänkalliontiellä. Myyntiä ainakin talojen 2, 3 ja 5 pihoissa (joissain pihoissa useita myyjiä). Myynnissä paljon kaikkea kodintavaraa, vaatteita, leluja… Kahvio osoitteessa Äijänkalliontie 3.