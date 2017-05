Bioaika esittäytyy Anjalankosken tehtailla

Bioaika-tapahtumakiertue starttaa 5. kesäkuuta Helsingistä sadan pysähdyksen taktiikalla. Ensimmäinen pysähdyspaikka heti Helsingin jälkeen on Stora Enson Anjalankosken tehtaat 8. kesäkuuta.

Tämä pyörillä ja biopolttoaineella kulkeva tiedekeskusnäyttely parkkeeraa Anjalankosken tehtaiden välialueelle Kirkkosuoran ja Pasilantien väliselle parkkialueelle, Reunalinjalle. Näyttelyrekan yhteydessä Stora Enso esittelee toimintaansa, uusiutuvien materiaalien mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa ja Anjalankosken tehtaat esittelee omaa tuotantoaan ja lopputuotteitaan.

Tapahtuma on avoin kaikille. Kannattaa tulla kauempaakin. Tarjolla on myös pullakahvit. Samalla on mahdollisuus tehdä aikamatka menneisyyteemme: Museotalo Warpunen ja Ankkapurhan teollisuusmuseo ovat avoinna ja Alvar Aalto -kierrokset lähtevät kirkolta

Bioaika-rekka viettää yli viisi kuukautta tien päällä pysähtyen noin sadassa kohteessa ympäri Suomen. Rekan vaunun sisätilat laajenevat hydraulisesti kyljistä aukeavien levikekasettien avulla. Näyttelytilaa on lähes 50 m2. Rekkaan mahtuu noin 25 erilaista biotalouden mahdollisuuksista ja keksinnöistä kertovaa tiedekeskuskohdetta.

Tekstejä, kuvia, koodeja, näyttöjä, kalusteita, kokeilua, virtuaalitodellisuutta, tekemistä – saa koskea. Tapahtumassa on nähtävää niin nuorille kuin vanhemmillekin. Kukapa ei haluaisi kokeilla virtuaalilasien avulla, minkälaista on ajaa harvesteria? Vierailijat saavat myös visioida tulevaisuutta visiopöydän äärellä ja halutessaan liittyä bioaika-yhteisöön. Ja paljon, paljon muuta.

Kiertue on virallinen Suomi100-tapahtuma, koko metsäsektorin yhteinen lahja Suomelle ja Suomen nuorisolle. Rekan toteutuksesta vastaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke yhdessä Tiedekeskus Tietomaan kanssa. Kiertueen päärahoittajat ovat Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. Anjalankosken tapahtuman järjestää Stora Enso Anjalankosken tehtaat, Stora Enso Metsä ja Stora Enso Oyj.