Reunan valikoima laajenee, kirjailijavieraitakin tulossa

Reunan oman tuotannon lisäksi Myllykosken kivijalkakaupasta saa nyt Kustannus-Mäkelän kirjoja. Mäkelän kirjoista hyllyssä heti saatavana on esimerkiksi Vallu-kuvakirjoja, Mimmi Lehmä -sarjan kirjoja sekä ruoka- ja puutarhakirjoja.

– Kustannus-Mäkelä on ollut monta vuotta yhteistyökumppanimme. Olemme myyneet Mäkelän kirjoja kesäisin Kirjamobiili-kiertueilla. Myös Karisto on tuttu kustantamo, ja sen laajasta valikoimasta meillä on nyt lastenkirjoja ja esimerkiksi Maria Kuutin Anna ja Elvis -kirjat. Kariston kirjoja saamme kesäkuussa lisää, kertoo Tarja Tornaeus.

Reunan kirjakaupasta saa tilaamalla kaikkien kustantajien kirjoja ja toimistotarvikkeita. Valikoimaan on tulossa laadukkaita lasten ja aikuisten askartelutarvikkeita, joita ei löydy market-valikoimista.

Kirjamyyä Ninni Partanen kirjaa kaikki asiakkaiden toiveet ja niiden mukaan kehitetään valikoimaa.

– Heti alussa huomasimme, että mappeja ja muovitaskuja kysytään paljon, joten meille tulee lisää toimistotarvikkeita. Postikorttien tekijöille saamme kesäkuussa kivoja askartelutarvikkeita ja värejä.

– Moni on joskus lukenut kirjan, joka on jäänyt niin vahvasti mieleen, että sen haluaisi hankkia omaksi. Löydämme kirja-alan tietokannoista vanhemmatkin kirjat, jos ne vain ovat myynnissä Suomessa, ja tilaamme ne kirjakauppaan.

Samoin uutuuskirjat tulevat Myllykoskelle nopeasti kirjatukusta – kuten viime viikolla Sinikka Mönkäreen muistelmat. Lempi Mölsän ja Sakari Toikan tytärhän asui lapsena Myllykoskella.

Uudenlaiseen kirjakauppakonseptiin kuuluvat myös tapahtumat, joissa kirjailijat ja lukijat kohtaavat. Kesäkuun 9. päivän iltana kirjakauppaan kokoontuu Kouvolan Dekkaripäivien kirjailijoita illanistujaisiin ja 20. kesäkuuta paikalle saapuvat tv:stä tutut toimittaja-kirjailijat Mika Hentunen ja Arvo Tuominen.