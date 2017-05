Kouvolan ja Kotkan rajalle Sikosaarentielle tuli hälytys keskisuuresta maastopalosta tiistai-iltana kello 18.22. Paloalue on 200 metriä x 50 metriä. Palo on saatu rajoitettua ja sammutus käynnissä. Palokuntia on kohteessa useasta palokunnasta. Lisätietoja myöhemmin illalla.