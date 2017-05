Vastaanottokeskuksen ruokahuoltoon liittyviä ratkaisuja kartoitetaan

Inkeroisten vastaanottokeskuksen asukkaat eivät ole tyytyväisiä keskuksen ruokahuoltoon. He haluaisivat tehdä omia ruokiaan. Tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista, sillä entisessä Hotelli Kantrissa on asukkaiden käyttöön soveltumaton hotellikeittiö. Osa asukkaista järjesti viime viikolla mielenilmauksen keskuksen pihalla ja oli nälkälakossa, joka on kuitenkin jo päättynyt.

– Asukkaiden kanssa on keskusteltu viimeksi eilen, keskiviikkona. Yhteinen keskustelu oli näkemyksemme mukaan hyvin rakentavaa. Koimme myös, että asukkaat ymmärsivät, että esimerkiksi ruokahuoltoon liittyvien eri ratkaisujen kartoittaminen kestää useita päiviä tai jopa viikkoja, kertoo johtaja Markku Pikkarainen Hoivapalvelu Metsätähti Oy:stä, joka on vuokrannut vastaanottokeskuksen tilat.

– Kartoitamme keittiön muutosmahdollisuuksia parhaillaan yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa, jatkaa Pikkarainen.

Asukkaat voivat halutessaan syödä myös vastaanottokeskuksen ulkopuolella. Mitään pakkoa heillä ei ole syödä keskuksessa.

Asukkaat ovat valittaneet myös terveydenhuollosta.

– Asukkaidemme terveys ja hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme kaikille asukkaillemme tasavertaisesti Maahanmuuttoviraston ohjeistuksien mukaisen perusterveydenhuollon myös tulevaisuudessa. Asukasmäärän kasvun myötä olemme avanneet uuden sairaanhoitajan rekrytoimisen yksikköömme, selvittää Pikkarainen.