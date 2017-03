Nuorten päihdekuntoutusyksikkö tulossa Anjalaan

Saviston koti Oy on perustamassa nuorten päihdekuntoutusyksikön Anjalaan. Yksikkö on tulossa Anjalakotina toimineeseen rakennukseen.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tilapalvelujen vuoden 2017 pieninvestointeihin myönnetään 200 000 euron lisämääräraha Anjalakodin korjaustöihin. Yritys on vuokraamassa kaupungilta myös Tuulenpesän.

Saviston koti Oy:llä on päihdekuntoutusyksiköt Valkealassa Saviston kylässä ja Elimäellä Raussilassa. Kumpikin yksikkö on 14-paikkainen ja tarkoitettu 13–18-vuotiaille nuorille.

Kasvavan liiketoiminnan vuoksi Saviston koti Oy on kartoittanut Kouvolan alueelta vuokrattavia tiloja ja on päädytty entisen Anjalakodin sekä lähellä olevan Tuulenpesän kiinteistöjen vuokraukseen Kouvolan kaupungilta. Tarkoitus on perustaa vuokrattaviin tiloihin Anjalan toimintayksikön, joka sisältää neljä osastoa. Jokaisella osastolla on seitsemän hoitopaikkaa. Työntekijöitä tarvitaan, hoitosuhdeluvulla 1,3, noin 40, joista suurin osa on tarkoitus rekrytoida Kouvolan alueelta.

Anjalakodin tilat tarvitsevat korjausta. Tilaliikelaitos on tehnyt peruskorjauksesta sekä sisätilaremontista ja muutostöistä kustannusarvion, mikä on noin 200 000 euroa. Tilojen korjauskustannukset peritään takaisin vuokrassa ja tiloista tehdään vähintään 10 vuoden vuokrasopimus.