Nuorisokeskus Anjalan ympäristökoulu Regina takaa neljäsluokkalaisille toiminnallista ympäristökasvatusta

Kouvolan ympäristökasvatus on nostettu esiin Kuntaliiton kokoamassa selvityksessä. Kuntien ilmastonmuutokseen liittyviä toimenpiteitä esitellään esimerkkeinä ja innostajina uusiin tekoihin.

Kouvolassa ympäristökasvatus kuuluu myös osaksi perusopetusta. Kunnassa on kaksi Vihreä Lippu -koulua, joista molemmat ovat saavuttaneet kestävän Vihreä Lippu-tason. Nuorisokeskus Anjalan Ympäristökoulu Regina on myös toteuttanut ympäristökasvatustyötä Kouvolan kouluissa vuodesta 2005 lähtien. Nykyään kaikille Kouvolan nelosluokille tarjotaan kaksi ympäristökoulupäivää, joihin suurin osa kaupungin 10-vuotiaista osallistuu. Lukuvuonna 2017–2018 osallistuvia luokkia on 37 ja oppilaita yhteensä 700. Ympäristö-koulupäivien aiheet vaihtelevat metsäluonnosta ja erätaidoista energiatietouteen sekä energian käytön ilmastovaikutuksiin.

Kouvolassa on tehty määrätietoista ympäristökasvatustyötä 1990-luvulta lähtien. Nykyään ympäristökasvatus on kiinteä osa varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Varhaiskasvatuksella on oma ympäristökasvattaja ja metsäeskarit ovat saaneet innostuneen vastaanoton. Perusopetuksessa yhteistyö Nuorisokeskus Anjalan ympäristökoulu Reginan kanssa takaa suurimmalle osalle neljäsluokkalaisia toiminnallista ympäristökasvatusta.

Kaupungin ympäristöohjelman yhtenä tavoitteena on ympäristökasvatuksen ulottaminen kaikkiin ikäluokkiin. Se tarkoittaa ympäristökasvatuksellisen näkökulman huomioon ottamista paitsi lapsille ja nuorille myös aikuisille tarjottavissa palveluissa.

Kouvolassa ympäristökasvatuksen tavoitteita ei ole pelkästään kirjattu kaupungin ympäristöohjelmaan, vaan tavoitteet näkyvät myös käytännössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuksella on käytössään muun muassa oma ympäristökasvattaja, jonka tehtäviin kuuluu henkilöstön koulutus sekä tapahtumien järjestäminen yhteistyöverkostojen kanssa. Kunnallisista päiväkodeista Vihreä Lippu -ohjelmassa on mukana yksi päiväkoti ja syksyllä 2016 neljä metsäeskaria aloitti toimintansa.