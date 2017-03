Moision Taide- ja pitokartanossa yhdistyy taide ja hyvä ruoka

Moision Taide- ja pitokartanon juuret johtavat vuoteen 1961, jolloin Pentti ja Seija Hasu saivat häälahjaksi taulun Seijan vanhemmilta. Taulu on kunniapaikalla kartanossa. Se on miellyttänyt monen vieraan silmään niin paljon, että on kysytty, että eikö se ole kaupan. Ei kuulemma ole.

Lähiruoka, taide ja yrittäjyys nivoutuvat tiiviisti yhteen keskustelussa Hasujen kanssa.

– Ei olisi toista ilman toista. Hasun Lihakauppa on mahdollistanut taiteen harrastamisen ja tuonut myös kolmelle sukupolvelle työtä näissä kahdessa yrityksessä.

Juholanmäeltä Myllykoskelta kotoisin oleva Pentti Hasu aloitti työuransa osuuskaupassa. Vaimonsa hän tapasi Karhulassa, Tampsan lavalla. Kouvolaan pariskunta muutti 1962.

– Oma lihakauppa perustettiin Kouvolan kauppahalliin 1968. Ensi vuonna tulee 50 vuotta täyteen.

Pentti ja Seija Hasu kehuvat kauppahallia hyväksi toimipaikaksi.

– Meillä on ollut aina uskoa palveluun ja laadukkaaseen lähialueen lihaan. Nyt lihakaupasta vastaavat Juha Hasu ja hänen poikansa Henri. Moision Taide ja pitokartanoa johtava Annekin on tekemisessä lihakaupan kanssa. Hän tekee kirjanpitoa ja laskutusta.

Anne kertookin, että aina silloin tällöin asiakas kysyy Moision pitopöydän liharuuista, että onko liha isän/veljen kaupasta.

– Ja kyllähän se on.

Moision Taide- ja pitokartanon 20-vuotisjuhlavuonna kartanon päänäyttelytilassa on Fritz Jakobssonin ja hänen tyttärensä Linda Jakobsson-Kriventsovan taidetta. Muut 6. toukokuuta avattavan näyttelyn taiteilijat ovat Kristina Elo, Sinikka Hurskainen, Reijo Kivijärvi, Kikka Nyren, Paula Noponen, Leena Mäkinen, Raija Männistö-Koski, Ismo Pyykkö, Jouni Salonen ja Päivi Suomi.

– Kartano on kysytty näyttelypaikka, jonne taiteilijat tuovat töitään ja hinnoittelevat ne itse, sanoo Anne Hasu.

Anne korostaa, että Moision on kartano on muutakin kuin aatelishistoriaa.

– Tiloissa on sijainnut niin vaivaistalo kuin kotisisaropistokin. Tarinatalossa avautuu toukokuussa Kotisisaropiston aikainen pikkukeittiö ja tyttöjenhuone. Esillä on paljon opetusaikaista aineistoa, jonka on kerännyt Leila Säkäjärvi.

Anne toivoo, että Tarinatalon ja Kulttuurimajan näyttelyillä saadaan uusia kävijöitä kartanonmäelle.

Juhlavuoteen kuuluu myös 6. toukokuuta Elimäen kirkossa järjestettävä kaikille avoin ilmaiskonsertti, jossa esiintyy Tuigu.

Koko haastattelu 23.3. Keskilaaksossa.