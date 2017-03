Kouvolan viime vuosi 5,8 miljoonaa euroa plussalla

Vuoden 2016 aikana Kouvolan kaupungin taloutta saatiin tasapainotettua kiitettävästi ja tulos on ylijäämäinen. Toimintakate kasvoi maltillisesti ja verotuloja kertyi arvioitua enemmän. Edellisten vuosien henkilöstömäärän sopeuttamistoimenpiteet edesauttoivat hyvää tulosta. Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet talouden tasapainottamiseksi toteutuivat pääosin.

Kouvolan kaupungin tilikauden tulos on 5,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot kasvoivat vain 0,7 prosenttia eli 0,5 miljoonaa euroa ja verotulot 8,1 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattuna. Valtionosuuksien kasvu oli 9,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 1,2 prosenttia eli 6,7 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattuna. Lainaa asukasta kohden oli 2 141 euroa ja lainakanta 182,5 miljoonaa euroa.

Positiiviseen tulokseen vaikutti kertaluonteisesti se, että Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean alijäämien kattamiseksi tehtyä pakollista varausta purettiin yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla. Tuloksen käänsi lopullisesti positiiviseksi verojen ja valtionosuuksien hieman arvioitua suurempi kertyminen. Tätä edesauttoi vuodelle 2016 tehty veronkorotus.

– Vaikka tulot lisääntyivät viime vuonna, on kaupungin tulokehitys edelleen suuri haaste tulevaisuudessa, sanoo kaupunginjohtaja Tuukka Forsell Kouvolan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksestä.

Hyvää tulosta on edesauttanut viime vuosina tehdyt toimenpiteet henkilöstömäärän sopeuttamiseksi, osaamisen kehittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Niiden vaikutus näkyi erityisesti toimintakatteen maltillisena 1,1 prosentin kasvuna.

– Se on hieno suoritus, sillä samanaikaisesti on jouduttu käyttämään rahaa kohteisiin, joihin kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset, kuten työttömyyden hoitoon. Kaupunkilaisten palvelu-tarpeeseen on pystytty vastaamaan mielestäni hyvin, Forsell toteaa.

Kaupungin henkilöstön määrä vuoden 2016 lopussa oli noin 5 900. Henkilöstömäärä on vähentynyt neljässä vuodessa yli 700:lla. Henkilöstömenot vähenivät vuoteen 2015 verrattuna 2,4 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Henkilöstömenot vähenivät jo neljättä vuotta peräkkäin ollen lähes 20 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin vuonna 2012. Viime vuosien vahva panostus henkilöstön työhyvinvoinnin, osaamisen ja johtamisen kehittämiseen tuottaa tulosta. Henkilöstön työhyvinvointi on kehittynyt loppuvuodesta 2016 tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan myönteiseen suuntaan. Kaupungin työyhteisöjen vahvuuksia ovat työn hallinta, työilmapiiri, sosiaalinen pääoma sekä työyhteisötaidot. Myös johtamiseen ja esimiestukeen ollaan tyytyväisiä.

Vuoden 2016 aikana on viety määrätietoisesti eteenpäin kaupungin elinvoimaa vahvistavia kärkihankkeita. Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevan rautatie- ja maantieterminaalin kehittämiseen saatiin Euroopan unionin rahoitusta vuosille 2016-2018.

Pioneeripuiston asuntomessut 2019 -projekti eteni aikataulussaan vuonna 2016. Asuntomessualueen asemakaava sai lainvoiman ja alueen katu- ja yleisten alueiden suunnitelma hyväksyttiin. Tonttihaku ja alueen yhdyskuntatekniikan rakentaminen ovat käynnissä ja tavoitteena on, että rakentajat pääsevät tonteilleen loppuvuodesta 2017.

Ydinkeskustan kehittäminen eteni suunnitelmallisesti ja jatkuu tulevina vuosina. Kävelykatu Manskin saneeraus valmistuu aikataulussa vuoden 2017 lopussa.

Hyvinvointipalveluja on kehitetty edelleen osallistaviksi ja matalan kynnyksen palveluja on lisätty. Lasten sosiaalipalvelujen uusittu toimintamalli on tuonut hyviä tuloksia ja painopiste on siirtynyt raskaammista palveluista kevyempiin. Vuonna 2016 perustettiin ensimmäiset lapsiperheiden keskitettyjä palveluja tarjoavat Perhekeskukset Keltakankaalle ja Korialle. Vuorovaikutusta ja toiminnallisuutta painottava Kouvolan esi- ja perusopetussuunnitelma otettiin käyttöön. Kuntakokeiluna aloitetun nuorten Ohjaamon toiminta on vakiintunut osaksi nuorisopalvelujen toimintaa.

Aikuisväestön palvelujen terveyden edistämisen toiminnan painopistettä on edelleen siirretty kuntalaisten aktivointiin sekä omaehtoisen terveyden ja liikunnan edistämiseen. Hyvinvointipalvelujen toimintaa on kehitetty asiakaslähtöiseksi. Vuonna 2016 valmistuneen Hyvinvoiva Kouvola -ohjelman tavoitteena on kuulla ja osallistaa kuntalaisia sekä tuoda hyvinvointinäkökulma osaksi päätöksentekoa

Vuonna 2016 aloitettiin tulevan maakuntahallinnon uudistamistyö aluksi Kouvolan kaupungin vetämänä projektina. Sote- ja maakuntauudistuksen koordinointi siirrettiin maakuntaliitolle syksyllä 2016 Kymenlaakson kuntien yhteisellä päätöksellä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusten myötä rahoituksesta ja menoista noin 60 prosenttia kaupungin nykyisestä toiminnasta tulee siirtymään maakuntaan ja henkilöstömäärä vähenee noin puoleen nykyisestä. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kunnan sote-palveluihin ja sote-kiinteistöihin omistukseen. Muutokseen valmistautuminen aiheuttaa kaupungin henkilöstölle merkittävää epävarmuutta tulevien työtehtävien ja työnantajan osalta.

– Tätä taustaa vasten myös Kouvolan kaupungin on kyettävä uudistumaan tulevaisuuden kunnan tehtävien mukaisesti, painottaa kaupunginjohtaja Forsell. Vuoden 2017 keväällä käynnistetään muutosprosessi, jossa tullaan tarkastelemaan kunnan tulevat roolit, tehtävät, yhdyspinnat maakuntaan ja valtion toimijoihin nähden sekä muodostetaan tarvittava organisaatio ja suunnitellaan tulevaisuuteen suuntaava strategia.

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 27. maaliskuuta ja kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 29. toukokuuta.