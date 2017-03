﻿﻿Päiväkotibussi tuo joustoa päivähoidon järjestämiseen

Kouvolassa otetaan ensi syksynä käyttöön päiväkotibussi. Bussi on liikkuva päiväkoti, joka tuo joustoa päivähoidon järjestämiseen. Lapsille bussi tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden elämyksiin ja oppimiseen. Oman kaupungin tuntemus ja arvostus lisääntyy.

Varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee Kouvolan eri alueilla ja ajoittain joudutaan etsimään lisätilaa. Päiväkotibussi tarjoaa joustavan ja asiallisen ratkaisun: se siirtyy tarpeen mukaan sinne, missä on tilapäisesti suuri kuormitus.

– Päivähoidon tarve vaihtelee kausittain eri puolilla Kouvolaa mm. eskareiden määrän mukaan. Liikkuva päiväkoti antaa erinomaisen mahdollisuuden viedä lisäpaikkoja sinne, missä niitä tarvitaan, sanoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto.

Päiväkotibussi on tarvitsevan päiväkodin lisätilana koko toimintakauden.

– Suurimmissa päiväkodeissa on jopa kuusi ryhmää. Tällöin yksi ryhmä olisi viikon liikkuvassa päiväkodissa noin kerran kahdessa kuukaudessa, Helena Kuusisto valottaa. Liikkuva päiväkoti takaa päivähoitopaikan läheltä kotia.

– Kuormitustilanteissa joudutaan usein etsimään väistötiloja, jotka eivät kunnolla sovellu päiväkodin tarpeisiin. Bussi on hieno vaihtoehto. Sitä voi myös hyödyntää, kun tarvitaan lisätilaa peruskorjausten yhteydessä, hän kertoo.

Päiväkotibussi on erikoisvalmisteinen ja suunniteltu lasten ehdoilla. Bussissa on tilat vaatteiden säilytykseen ja kuivatukseen, mahdollisuus lepoon sekä kunnon WC-tilat. Lisäksi bussissa on myös pieni keittiötila. Turvallisuus on huomioitu monipuolisesti.

Bussipäiviin sisältyy paljon leikkiä, tutkimista ja tarpeen mukaan lepoa.

– Lähtökohtana on tukea lapsen kehitystä virikkeellisessä ympäristössä, jonka luonto tai kulttuurikohde voi tarjota. Matkan aikana voi kuunnella satuja, laulella ja keskustella päivästä. Lasten ehdoilla mennään, Helena Kuusisto korostaa.

Bussissa työskentelisivät ammattikuljettajan lisäksi lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat lapsiryhmän koon mukaan. Päiväkotibussi on tukikohta lapsiryhmälle ja sen kulkusäde on alle 20 kilometriä.