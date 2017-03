Kouvolan meluntorjuntasuunnitelma esittelyssä

Kouvolan kaupungin meluntorjuntasuunnitelma esitellään Tekniikka- ja ympäristötalon juhlasalissa Kuusankoskella 6. huhtikuuta. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kouvolan kaupungin tavoitteena on vähentää ympäristömelulle altistumista ja luoda äänimaisemaltaan viihtyisää elinympäristöä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamiseksi tarvitaan tietoja altistumisesta ympäristömelulle ja ääniympäristön tilasta nykyisessä tilanteessa. Tätä tietoa on saatavissa vuonna 2016 Kouvolan kaupungin alueelle tehdystä laajasta meluselvityksestä, jossa arvioitiin tie- ja raideliikenteen, teollisuuslaitosten ja erilaisten vapaa-ajantoimintojen aiheuttamia ympäristömelutasoja.

Laadittujen meluselvitysten pohjalta voidaan tunnistaa ongelmapaikkoja, joihin toimenpiteitä tulisi kohdistaa. Torjuntatoimilla voidaan saada aikaan akuuttia, paikallista helpotusta meluongelmaan. Yleisenä tavoitteena tulee luonnollisesti olla se, että elinympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan siten, että näitä ongelmapaikkoja ei syntyisi lainkaan.

Meluongelmia ennaltaehkäisevää meluntorjuntatyötä tehdään erityisesti maankäytön suunnittelussa, liikennesuunnittelussa sekä rakennus- ja ympäristövalvonnassa.

Kouvolan kaupungin meluntorjuntasuunnitelmassa on pyritty määrittelemään tavoitteet kaupungin meluntorjuntatyölle. Suunnitelmassa on esitetty kaupungin organisaatiossa toteutettavia toimenpiteitä ja menettelyjä, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä meluongelmien syntymistä. Meluntorjuntasuunnitelmassa on lisäksi esitetty konkreettisia meluntorjuntatoimia olemassa olevien ongelmakohtien melualtistumisen vähentämiseksi.

Kouvolan kaupungin meluntorjuntasuunnitelman on laatinut WSP Finland Oy:n työryhmä, jonka projektipäällikkönä on toiminut Ilkka Niskanen.