Renkaanvaihtoon ei vielä kannata rynnätä

Kuivina ja lämpiminä maaliskuun päivinä kesärenkaisiin vaihtaminen on käynyt varmasti jo monen mielessä. Renkaanvaihdon kanssa ei kannata silti hätäillä.

Talvirenkaiden käyttöpakko on tämänhetkisen lainsäädännön mukaan joulukuun alusta helmikuun loppuun. Nastarenkaiden käyttö on sallittu marraskuun alusta pääsiäisen jälkeiseen maanantaihin. Toki niiden käyttö on sallittu muulloinkin, jos keliolosuhteet niin edellyttävät. Renkaanvaihtoon ei kannata kuitenkaan rynnätä ensimmäisten lämpimien ja kuivien päivien saapuessa.

Näin keväällä aurinko sulattaa tien varressa olevia penkkoja. Sulamisvedet valuvat väistämättä osittain myös tielle. Kun illalla aurinko laskee ja ilma viilenee, sulamisvesien kastelemat tienpinnat jäätyvät todella liukkaiksi. Kun ongelmaan yhdistetään vielä se, että keväällä tiet ovat erityisen huonossa kunnossa ja routaheittoja on paljon, saattaa liukkaus yllättää talvirenkaillakin ajavan kuljettajan.

– Yllättävää liukkautta voi esiintyä myös päiväsaikaan esimerkiksi ajettaessa aurinkoiselta peltoaukealta metsän varjoon, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa.

Suomi on iso maa ja siinä missä etelässä voi olla kymmenen astetta lämmintä ja tiet sulana, on pohjoisessa vielä täysi talvi.

– Jos on tarkoitus lähteä lomailemaan pohjoiseen pääsiäisen aikaan, kannattaa renkaidenvaihto tehdä ehdottomasti vasta reissun jälkeen, Vesalainen toteaa.

Autonkäyttötarpeissakin on eroja. Osalle auto on ehdoton edellytys työmatkan kulkemiseen tai työtehtävien hoitamiseen, mutta joku toinen saattaa tarvita autoa vain vapaa-ajalla. Joidenkin on siis pakko ajaa, oli keli millainen hyvänsä. Toiset saattavat puolestaan hyvinkin valita vaihtoehtoisen kulkutavan, jos ajokeli on huono. Tämä vaikuttaa myös renkaanvaihdon ajankohtaan.

Turhan moni autoilija jättää myös renkaat kokonaan vaihtamatta ja ajaa vanhat nastattomat talvirenkaat loppuun kesällä säästääkseen rahaa. Tällainen säästö on silkkaa typeryyttä, sillä talvirengas on suunniteltu talviolosuhteisiin ja sen ominaisuudet ovat onnettomat kesäkeleillä.

– Kesärenkaan vedenpoistokyky, jarrutuspito ja muut ominaisuudet ovat kesäkeleillä omaa luokkaansa verrattuna hyväänkin talvirenkaaseen. Talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita ei milloinkaan pitäisi käyttää kesärenkaina, Vesalainen painottaa.