Kouvolan Urheiluakatemiaan haki 89 urheilijaa

Kouvolan Urheiluakatemiaan haki lukuvuodelle 2017–2018 yhteensä 89 urheilijaa 18 eri lajista.

– Hakijoita oli kolme enemmän kuin viime vuonna. Kouvolan ja Iitin ulkopuolisia hakemuksia tuli viisi. Hakijoiden paikkakunnat olivat Hamina, Kotka, Nastola ja Lahti, kertoo akatemiajohtaja Timo Pahkala. – Uskon, että kevään/kesän aikana tulee vielä lisää hakemuksia, koska esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) haku urheiluakatemiaan on jatkuva, sanoo Pahkala.

– XAMK:ssa on myös alkamassa huippu-urheilun perusteet – koulutus avoimen AMK:n puolella, joka lisännee urheilijoiden kiinnostusta opiskelun ja urheilun yhdistämiseen korkeakoulussa, toteaa Pahkala. Akatemiatoiminnan piiriin on pyrkimässä myös uusi laji, joka on kilpasoutu. Lajeista eniten hakemuksia – 23 – tuli jääkiekosta.

Akatemiavalintaprosessi etenee siten, että huhti-toukokuussa pidetään lajipalavereita, joissa akatemiavalmentajat pisteyttävät hakijat. Lisäksi tarvittaessa lausuntoja pyydetään myös urheilijoiden lajiliitoilta. Touko-kesäkuun vaihteessa saadaan peruskoulun päättötodistusten keskiarvot kouluilta. Opiskelupaikkojen selviydyttyä kesäkuun puolen välin jälkeen akatemian johtoryhmä päättää urheilijat akatemiaan. Päätös tulee kotiin kirjeitse.