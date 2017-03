Lapset kasvavat tasa-arvoisiksi

Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä on ajankohtaista puhua perheestä ja uran edistämisestä. Kymenlaakson Keskustanaisten järjestämässä tilaisuudessa Kymen Paviljongissa somalitaustainen Anab Yusuf Ahmed kertoi, että vanhempana, äitinä hän kasvattaa lapsensa tasa-arvoisesti.

– Pojat käyvät lukiota ja myös tyttäremme haluavat lukioon.

Anab pitää Suomea tasa-arvoisena maana, mutta epätasa-arvoakin esiintyy.

Monikulttuurikeskus Sagan puheenjohtaja Satu Kurri on työskennellyt maahanmuuttajien kanssa yli 30 vuotta.

– Osa naisista on ollut luku- ja kirjoitustaidottomia, mutta ovat Suomessa halunneet opiskella. Suomen kielen ja kulttuurin ymmärtäminen helpottaa kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Keskustelussa kysyttiin ottaisiko Anab huivin pois, jos työnantaja niin vaatisi. Hän vastasi selkeästi, että ei, koska se kuuluu heidän uskontoonsa.

Anab kertoi, että hän tuli Suomeen sodan jaloista Somaliasta, ja nyt hän on suomalainen.

Keskustelu maahanmuutosta jatkuu tulevalla viikolla. Rasisminvastaisella viikolla pohditaan Kouvolassa muun muassa pakolaispolitiikkaa. Keskiviikkona järjestetään Ohjaamossa kansainvälisyysilta.