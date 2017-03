Lajit esittäytyvät lauantaina Nuorisokeskuksessa

Nuorisokeskus Anjalassa järjestetään lauantaina 18. maaliskuuta monipuolinen tapahtuma erilaisten harraste- ja urheilulajien parissa.

Tapahtuma alkaa puolen päivän jälkeen Nuorisokeskuksen liikuntasalissa kahden menestyksekkään urheilijan inspiroivalla luennolla. Puhumassa ovat soudun olympiamitalisti Minna Nieminen ja kenttäratsastuksen nuorten Euroopan mestari, olympiakävijä Elmo Jankari. He kertovat muun muassa siitä, mitä liikkuminen on merkinnyt lapsuudessa ja miten he ovat päätyneet huippu-urheilijoiksi. Yleisöllä on mahdollisuus esit­tää urheilijoille kysymyksiä.

Luentojen jälkeen on mahdollisuus kierrellä eri toimintapisteillä ulkona ja liikuntasalissa, joissa pääsee tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia tehtäviä ja harjoitteita. Toiminnallisilla pisteillä seurojen edustajat esittelevät omaa toimintaansa muun muassa lämmittelyleikkien muodossa ja kertovat eri harrastusmahdollisuuksista Kymenlaaksossa. Toimintapisteiltä voi poimia itselleen uusia vinkkejä omaan tai joukkueensa harjoitteluun.

Mukana ovat muun muassa jalkapallo, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, cheerleading, muodostelma- ja yksinluistelu, soveltava luistelu, partio sekä Nuorisokeskus Anjalan toimintapiste.

Kotakahvio palvelee alueella toimintapisteiden ajan.