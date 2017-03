Toimittajat palkitsivat terveysjohtaja Kari Kristerin

Kymenlaakson Journalistit ry on valinnut vuoden 2017 valottajaksi Kouvolan kaupungin terveysjohtajan Kari Kristerin. Perusteluissa mainitaan Kari Kristerin olevan napakka ja selkeäsanainen virkamies, jonka saa yleensä kiinni kommentoimaan. Kiireistään huolimatta hän vastaa soittopyyntöihin ja kysymyspatteristoihin, mikäli aihe koskee hänen toimialaansa.

Kristerin kanssa työskentelevät toimittajat kiittävät häntä siitä, että hän yrittää ja pystyy vääntämään vaikeatkin asiat tavalliselle lukijalle ymmärrettäväksi.

— Kristeri vastaa myös ns. ikäviin asioihin kiertelemättä. Hän ei ole pölyttynyt virkamies, vaan hän on luonteva ja leppoisakin, ja häntä on helppo lähestyä, perustelut jatkuvat:

— Erittäin hienoa hänessä on, että hän ymmärtää sen, että toimittaja ei tivaa asioita omaksi huvikseen, vaan palvellakseen lukijoita Journalistin sääntöjen ensimmäisen kohdan mukaisesti. Hän onkin joskus todennut, että me molemmat tarvitsemme toisiamme — media virkamiehiä ja virkamiehet mediaa.

Tunnustuksen merkiksi Kristerille luovutettiin 14. maaliskuuta Vuoden Valottaja -lyhty, joka on kouvolalaisen keraamikon Elsa Hulkkosen suunnittelema tuikkulyhty. Kymenlaakson Journalistit ry antaa vuosittain tunnustuksen henkilölle, joka on huolehtinut tiedottamisesta ansiokkaasti olematta varsinaiselta ammatiltaan tiedottaja. Vuoden Valottaja on yhteistyöllään ja auliilla asenteellaan edistänyt asiallisen tiedon välittämistä lukijoille. Tunnustusta on jaettu vuodesta 2000.