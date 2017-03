Marita Toikka on Kouvolan uusi kaupunginjohtaja

Kaupunginvaltuusto valitsi Marita Toikan Kouvolan kaupunginjohtajaksi maanantai-iltana.

Kaupunginjohtajan vaalin äänestys meni kahdelle kierrokselle. Ensimmäisellä kierroksella Marita Toikka sai 25, Janne Laine 20 ja Riku Rönnholm 14 ääntä. Kun kukaan ehdotetuista ei saanut yli puolta äänistä, valinta siirtyi toiselle kierrokselle. Toisella kierroksella Marita Toikka voitti Janne Laineen äänin 31–28. Vaali suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Marita Toikka (s. 1973) on lappeenrantalainen lakimies, joka toimii tällä hetkellä Imatran hallintojohtajana. Ennen hallintojohtajan virkaa Toikka työskenteli Joutsenon kaupungin hallinto- ja taloustoimen johtajana ja Lappeenrannan kaupunginkanslian lakimiehenä. Koulutukseltaan Toikka on oikeustieteen maisteri, lakimies ja varatuomari. Hän on syntynyt Joutsenossa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell toimii Kouvolan määräaikaisena kaupunginjohtajana 30.6.2017 saakka tai enintään siihen asti, kunnes virkaan valittu uusi kaupunginjohtaja ryhtyy sitä hoitamaan.