Talvitapahtuma Pikkusuolla lauantaina

Anjalankosken Urheiluautoilijat järjestää lauantaina 11. maaliskuuta kello 12-14 jo perinteeksi muodostuneen koko perheille suunnatun talvitapahtuman. Kaikille avoimessa, maksuttomassa tapahtumassa on luvassa vauhtia niin radalla kuin pulkkamäessä.

Lapsille on tarjolla myös moottorikelkkakyyditystä rata-alueella. Lisäksi lapsille on tehty mönkijärata, jossa voi ajaa joko omalla mönkijällä tai jos sellaista ei ole, on paikan päällä muutama mönkijä, jota voi testata. Vanhemmat voivat testata ajotaitoja liukkaalla, suljetulla radalla siviiliautollaan.

Varikolla on esillä erilaista autourheilukalustoa jokamiesluokan autoista aina off road -autoihin. Kioski palvelee myös.