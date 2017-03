Juhliva suomenhevonen pääosassa Valkeala-ajossa

Itsenäinen Suomi viettää 100-vuotisjuhliaan ja suomenhevonen siinä rinnalla juhlistaa jo 110 vuoden taivaltaan. Suomenhevosella on ollut merkittävä rooli sodassa, jälleenrakentamisessa sekä maa- ja metsätaloudessa. Nykypäivänä suomenhevonen palvelee urheilu- ja harrastehevosena. Rotuna se on monikäyttöinen ja taipunut aina aikakauden haasteisiin sekä ihmisen toiveisiin. Siinä samalla se on elänyt ihmisen rinnalla mukana monet surut, murheet ja ilonhetket. Suomenhevosen juhlavuotta vietetään teemalla Mahdollisuuksien hevonen, jonka mannekiinina toimii Esu-ori omistajansa Heini Kuukan kanssa.

Suomenhevosten perinteinen suurkilpailu Valkeala-ajo juostaan Kouvolassa lauantaina. Ensimmäiset voittajat olivat ravikuningas Vekseli ja Pentti Savolainen vuonna 1980. Tänä vuonna suosikkina matkaan lähtee ori Costello, josta povataan tulevaisuudessa kuningasta.

Talvikauden hallitsija Costellon voittoputki alkoi Kouvolan raveista 22. joulukuuta. Yhteentoista kilpailuun sisältyy 10 voittoa ja yksi toinen sija. Hevosen omistaa Herttuan perhe Orimattilasta ja sitä ohjastaa luottokuski Risto Tupamäki. Kuin juhlavuoden kunniaksi Costello on myös kuvankaunis; punarautias ja vaaleat jouhet. Helpolla kansansuosikki ei tule voittoaan Valkeala-ajossa saamaan. Siitä huolen pitävät Derbyvoittaja Äänestäjä ja lahjakas Pyörylän Paroni. Ne lähtevät matkaan 20 metriä Costellon edeltä. Paikallisväriä lähtöön tuo Ummeljoelta lähtöisin oleva Jottei, jota ohjastaa Marko Heikari.

Kouvolan ravinuorten toiminnan ydin on poniravikoulu, jonka kevätkursseille ennättää vielä mukaan. Poniravikoulu kokoontuu lauantaina iltapäivällä. Lapsille on raveissa tarjolla myös ilmaista poniratsastusta. TV-persoona Lauri Hyvönen vetää myös vihjetilaisuuden.