Inkeroisten ja Myllykosken monipalvelupisteille kannatusta

Keskilaakso käynnisti kuntavaaliehdokkaille suunnatun Kyläpuntari-kyselyn palvelumalliraporttiin kysymyksellä: Pitäisikö monipalvelupiste toimia sekä Inkeroisissa että Myllykoskella vai riittäisikö yksi palvelupiste Anjalankosken aluekeskuksen alueelle? Suurin osa vastaajista kannatti palvelupistettä sekä Myllykoskelle että Inkeroisiin.

Susanna Pallaslehto, vihr.

– Molemmissa. Myllykosken ja Inkeroisten välimatka määrittää mielipiteeni.

Arto Jauho, vas.

– Monipalvelupisteen tarkoituksena on tarjota lähialueen asukkaille tarvittavat palvelut. Mielestäni Inkeroinen ja Myllykoski tarvitsevat omat monipalvelupisteensä jo pelkästään käytännöllisyyden takia. Asiointi on tehtävä helpoksi myös ikääntyneelle väestölle.

Erkki Lehtonen, sd.

– Palvelupiste Inkeroinen–Anjala -alueelle riittää.

Sinikka Rouvari, kok.

– Olen ollut jäsenenä työryhmässä rakentamassa uutta palvelumallia. Nykyisten asukasareenoiden toimintaa hyödyntäen Inkeroisissa ja Myllykoskella voi toimia omat organisaatiot, jotka yhdessä muodostavat eteläisen Kouvolan asukaskeskuksen. Ajatus uudesta palvelumallista perustuu osin itse ohjautuvaan alueelliseen toimintaan, jolle nyt varataan selkeästi kaupungin budjetista rahaa, jota myönnetään toteuttamiskelpoisiin asioihin. Tilaratkaisuja taajamistamme kyllä löytyy.

Henna Hovi, sd.

– Eteläiseen Kouvolaan riittää yksi palvelupiste. On erittäin tärkeää, että eteläisen Kouvolan alue tekee tiivistä yhteistyötä tulevaisuudessa.

Petri Himanen, kesk. sit.

– Molemmat alueemme päätaajamat ovat riittävän kokoisia, jotta ne ansaitsevat omat palvelupisteensä.

Sanna Tähtinen, sd.

– Mielestäni monipalvelupisteen pitäisi toimia sekä Inkeroisissa että Myllykoskella jo pelkästään sen takia, että yhdistystoiminta on eteläisellä alueella vilkasta. Yhdistysten lisäksi monipalvelupiste on myös yritysten ja asukkaiden käytössä, joten käyttäjiä kyllä riittää molemmissa pisteissä.

Jenni Hujanen, vas.

– Pitäisi toimia näissä pienemmissäkin kylissä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta kulkea Kouvolaan.

Liisa Varjola, kesk.

– Mielestäni yksi riittäisi, mutta ilman tarkempia palvelusisältöjä en osaa sanoa kummassa päässä sen pitäisi sijaita.

Jouni Hemilä, kok.

– Palvelupiste olisi taloudellista ja järkevää toteuttaa siten, että tiettyinä päivinä vuorottelee Inkeroisen ja Myllykosken palvelupisteet, jolloin samalla henkilöstöllä voidaan hoitaa molempien pisteiden toiminta.

Anni Villikka, kesk.

– Yksi riittää.

Sanna Jacksen, sd.

– Monipalvelupisteiden juju on siinä, että ne toimivat yhteisön sydämessä, lähellä asukkaita. Sekä Myllykoskella että Inkeroisissa.

Toni Lampiranta, kesk.

– Kyllä molemmissa tarvitaan oma.

Mika Byman, vas.

– Tässäkin pitäisi unohtaa ne vanhat kuntarajat ja perustaa monipalvelupisteet molempiin, melko isoihin taajamiin. Näiden toiminta tulisi suunnitella tarpeen, ei vanhojen rajojen perusteella.

Tuula Rantamo, vas.

– Kyllä yksi riittää.

Sami Porkka, kesk.

– Taitaa valitettavasti olla niin, että asukasmäärä ei riitä palvelupisteelle sekä Inkeroisissa että Myllykoskella. Niin ikään maantieteellinen etäisyyskään ei ole niin suuri, että se puoltaisi pistettä molempiin paikkoihin. Näin ollen näkisin, että yhden palvelupisteen pitäisi riittää.

Oili Peri, vas.

– Myllykoskelta on lähes kaikki palvelupisteet viety. Minusta on ehdottoman tärkeää, että Myllykoskellakin on palvelupiste.

Markus Koskelainen, Suur-Kouvolan sit.

– Vanhukset tai muuten vaan autottomat joutuvat liikaa järjestelemään kuljetuksia saadakseen palvelua.

Mirja Lonka, kesk.

– Uskoisin, että ainakin alussa kaksi. Niiden palvelut ja käyttö jatkossa muokkaavat varmaan tarvetta. Itse pohdin sitä minne laaja Sippolan alue kuuluu Inkeroisten vai Myllykosken monipalvelupisteeseen, entä Kaipiainen ja Enäjärven alueet.

Tapio Karvonen, kok.

– Minusta monipalvelupisteen sijaintina Keltakangas on hyvä. Sijainnista saa synergiaetua siellä toimivan perhekeskuksen kanssa, ja kaikkien Etelä-Kouvolalaisten palvelupiste on kohtuullisen matkan päässä.

Pulla Peltola, Kouvolan sit.

– Kyllä molempiin taajamiin palvelupiste tulee sijoittaa.

Ville Lehtinen, kd.

– Yksi palvelupiste Inkeroisten ja Myllykosken välissä. Esimerkiksi juuri myyty kaupungintalo Keltakankaalla.

Marja-Terttu Nuorivuori, Kouvolan sit.

– Laajempi monipalvelupiste voisi olla toisessa paikassa. Palvelupisteen palvelut muokataan aina alueen tarpeen mukaan.

Iida Tani, kok.

– Mielestäni yksi palvelupiste riittää. Silloin tähän yhteen palvelupisteeseen voitaisiin saada monipuolisemmat ja mahdollisimman laadukkaat palvelut. Sijainti tulee ratkaista sen perusteella millainen pääsy sinne on koko väestöllä ja kaikilla ikäryhmillä. Palvelupiste voisi toimia esimerkiksi Keltakankaan terveysaseman yhteydessä, koska ihmiset asioivat siellä paljon muutenkin ja julkiset liikenneyhteydet sinne ovat hyvät.

Ilkka Tontti, Kouvolan sit.

– Näillä näkymin palvelupiste vain Inkeroisiin. ”Parranpärinää” sata varmasti riittää asiasta lehtien palstoilla.

Kaija Pesonen, kd.

– Oma monipalvelupiste sekä Inkeroisiin että Myllykoskelle, että myös mummo-Cadillacin ajajilla on mahdollisuus hyötyä palveluista. Myllykoskelta Inkeroisiin kestää rollalla noin kaksi tuntia. Palvelupisteen läheisyys olisi myös motivoimassa liikuntaa, kun ei aina tarvitsisi autolla olla lisäämässä ilmansaasteita.

Marjatta Raskinen, kesk.

– Tarvitaan sekä Inkeroisiin että Myllykoskelle. Silloin se olisi lähipalvelua.

Pertti Eskelinen, Kouvolan sit.

– Inkeroinen on suuri taajama ja tarvitsee oman pisteen. Keltakankaalle oma piste ABC:n yhteyteen tai vanhaan kaupungintaloon ulkoistettuna.

Marja-Leena Vainio, sd.

– Palvelupiste tulee olla Inkeroisissa sekä Myllykoskella. Tuleva alueparlamentti voi olla yhteinen. Etelä-Kouvolan alue on niin laaja, että kaksi pistettä on perusteltua.

Katrin Kõllo, kd.

– Kumpaankin ehdottomasti oma. Molemmat ovat sen verran isoja taajamia. Ei kannata ruveta säännöllisesti kuljettamaan 5 000–6 000 asukasta palvelujen perässä.

Harri Laapas, vas.

– Monipalvelupiste pitäisi toimia sekä Inkeroisissa että Myllykoskella, että etäisyydet säilyvät kohtuullisina.

Juha Salmela, kesk.

– Molemmat paikkakunnat tarvitsevat ehdottomasti monipalvelupisteet.

Antti Koivisto, sd.

– Sekä Inkeroisissa että Myllykoskella.

Jaana Keskitalo, kesk.

– Palvelupisteiden koosta riippuen niiden sijainti on suunniteltava kokonaisuutena. Tavoitteena kattavuuden lisäksi on myös toiminnan järkevyys ja pisteen palvelukyky.

Eero Mattila, sd.

– Monipalvelupiste on hyvä perustaa sekä Inkeroisiin että Myllykoskelle. Eteläinen Kouvola, Anjalankoski on monien aktiivisten järjestöjen toiminta-aluetta. Kaupunkitaajamat Myllykoski – Ummeljoki ja Inkeroinen – Anjala toimivat sujuvasti joen molemmin puolin. Tarvetta kehityshankkeisiin on, varsinkin kun täällä tehdään paljon vapaaehtoistyötä.

Kari Hänninen, Kouvolan Seudun Perussuomalaiset

Monipalvelu pisteet sekä Inkeroisiin sekä Myllykoskelle.