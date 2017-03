Ratamo-investoinnille poikkeuslupa

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ratamo-keskuksen investoinnille sekä Kymenlaakson keskussairaalan laajennukselle ja peruskorjaukselle poikkeusluvan 7. maaliskuuta.

Alustava kustannusarvio investointikokonaisuudelle on yhteensä 217,0 miljoonaa euroa, josta Ratamo-keskuksen osuus on 62 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriössä katsotaan, että hanke mahdollistaa toiminnan tehostamisen Kymenlaaksossa ja siinä on huomioitu tuleva väestökehitys ja toimintatapojen kehittäminen.

Investointien tarkemman sisällön ja volyymin arviointi on Carean ja Kouvolan kaupungin seuraava tehtävä.

– Investointien toteutuksen arvioinnissa tulee ennakoida tulevia muutoksia, asiakasvolyymin ohjautumista sekä sote-integraation toteuttamista Kymenlaaksossa. Kouvolan osalta on huomioitava kuntouttavan sairaalan rooli ja sen vaatimat tilaratkaisut sekä toimintamallit. Maakunnassa tulee tarkastella kokonaisuutta, jotta investoinnit tukevat eheitä hoitokokonaisuuksia ja palvelun saavutettavuutta, sanoo hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti tammikuussa jatkaa Ratamo-keskuksen teknistä suunnittelua sekä selvittää Ratamo-keskuksen ja Kymenlaakson keskussairaalan rakennusinvestointien yhdistämistä siten, että Carea Sairaalat Oy toteuttaa molemmat investoinnit. Kouvolan kaupunginhallitus edellyttää myös akuuttilääketieteen päivystyksen saamista riittävällä takapäivystyksen tuella Kouvolaan vuoden 2018 alusta.