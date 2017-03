Veroilta Kouvolassa: Perinnöstä ja lahjasta menee nyt vähemmän veroa

Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari kertoi perintö- ja lahjaverotuksen muutoksista Kouvolan veroillassa 6. maaliskuuta.

Miten perintö- ja lahjaverotus muuttui vuoden alussa, Merja-Liisa Huolman-Lakari?

– Perintö- ja lahjaverotus keveni veroasteikkojen kaikissa portaissa, Huolman-Lakari vastaa.

– Esimerkiksi 100 000 euron perinnöstä meni ensimmäisessä veroluokassa vuoden 2016 asteikon perusteella veroa 9 500 euroa, mutta tämän vuoden asteikon perusteella 8 700 euroa eli 800 euroa vähemmän.

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat muun muassa lapset, lapsenlapset, aviopuoliso sekä avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia.

– Kevennykset painottuivat lahjaveroasteikon ensimmäiseen veroluokkaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi, Huolman-Lakari jatkaa.

– Esimerkiksi 500 000 euron lahjasta meni ensimmäisessä veroluokassa vuoden 2016 asteikon perusteella veroa 76 770 euroa, mutta tämän vuoden asteikon perusteella 67 100 euroa eli 9 670 euroa vähemmän.

– Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousi 4 000 eurosta 5 000 euroon. Lisäksi perintöverotuksen puolisovähennystä korotettiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä 40 000 eurosta 60 000 euroon, Huolman-Lakari toteaa.

Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 229 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajilla on 34 paikallisyhdistystä ympäri Suomea, ja ne järjestävät alueellaan veroiltoja.