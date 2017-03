Nuorisokeskus Anjalan kesäleiritarjonta laajenee

Kun hiihtolomista on selviydytty, alkavat monet vanhemmat jo pohtia, mitä lapset tekevät kesälomien alkaessa. Tähän ongelmaan on onneksi useita ratkaisuja. Monet tahot järjestävät ohjattua toimintaa lapsille kesällä, niin myös Nuorisokeskus Anjala.

Nuorisokeskus Anjalassa on järjestetty usean vuoden ajan päiväleirejä paikallisille lapsille kesäloman alkuviikkoina. Tulevana kesänä päiväleirit järjestetään jälleen. Leiriin kuuluu päivittäin lounas ja lisämaksusta voi tilata myös aamiaisen ja välipalan. Ohjelmatarjontaa on seikkailusta kädentaitoihin ja liikunnasta ilmaisutaitoon. Ohjelmassa näkyy tänä vuonna myös Suomen 100-vuotisjuhlavuosi.

Päiväleirien lisäksi nuorisokeskuksessa kokeillaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa kesäleirejä, joilla yövytään. Nuorisokeskus Anjala haluaa osaltaan juhlistaa Suomen itsenäisyyttä ja haluaa tehdä sen tavalla, jonka osaa parhaiten: lasten ja nuorten kanssa. Nuorisokeskus haluaa tuoda yhteen kymenlaaksolaisia lapsia ja nuoria ja pohtia heidän kanssaan kymenlaaksolaisuutta, suomalaista yhteiskuntaa ja sen tulevaisuutta. Leirit on suunnattu kaikille kymenlaaksolaisille lapsille ja nuorille.

Nuorisokeskus Anjala sai keväällä 2016 Kymenlaakson Liitolta Valtioneuvoston kanslian Suomi100-hankerahoitusta kesäleirien toteuttamiseen. Leirien tavoitteena on pohtia lasten ja nuorten kanssa nykypäivän Suomea, miten tähän hyvinvointiyhteiskuntaan on päädytty ja millainen Suomi on tulevaisuudessa. Leirien ideoinnissa ovat olleet mukana Kymenlaakson nuorisovaltuustot.

Aiheena leireillä on Nuorisokeskus Anjalan tämän vuoden teema ”Välittäminen”. Aihetta käsitellään ryhmätoiminnan, ilmaisutaidon ja taidetyöpajan kautta. Taidetyöpajan tuotoksista osa pääsee mukaan laajempaan yhteisötaideteokseen. Yhteisötaideteoksen suunnittelusta ja taiteellisen työskentelyn toteutuksesta vastaa kuvataiteilija Antti Halonen. Taideteos sijoitetaan Ankkapurhan kulttuurisäätiön vuonna 2015 perustamaan syötävään puutarhaan ja teokseen liittyy myös puutarhaistutuksia. Kesäleirien lapset ja nuoret osallistuvat myös istutustöihin. Yhteisötaideteos valmistuu kesän aikana ja se julkistetaan elokuussa pidettävässä maakuntajuhlassa.