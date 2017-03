Nurkkakuntaisuudesta keskustelu Kouvolassa on yllättänyt. Myös Keskilaaksoon on tullut yllättävän paljon palautetta, että miksi lehti keskittyy vain eteläisen Kouvolan kuntavaaliehdokkaisiin. Jos Kouvolan seudulla ilmestyy seitsemän lehteä ja ehdokkaita on yli 340, lienee järkevää, että ainakin jokainen paikallislehti – kaupunginosalehti – keskittyy omaan alueeseensa. Uskon vahvasti, että Keskilaakson lukijat haluavat lukea pääasiassa paikallisia juttuja, eivät Jaalan, Kuusankosken, Valkealan tai kanta-Kouvolan asioita.

Tunnen kyllä hyvin laajemmin Kouvolan asiat. Olen itse syntyperäinen valkealalainen. Asun tällä hetkellä kotitilalla Kouvolan ja Myllykosken välissä, noin kuusi kilometriä Manskilta. Työn kannalta se on erittäin järkevä asuinpaikka, koska paljon jutuntekoa ja muuta työhön liittyvää asiointia on Kouvolan keskustassa. Minun lähipalveluni ovat siis kanta-Kouvolassa, mutta kannatan esimerkiksi pienempiä kauppoja. En tarvitse montaa kertaa vuodessa isojen kauppakeskusten palveluja.

Anjalankoski on tullut tutuksi vuosien aikana. Ensimmäiset toimittajan työt aloitin Anjalankosken Sanomissa 1980-luvun alussa. Monen mutkan kautta palasin takaisin lehteen 2001. Olen oikeastaan vanhentunut eteläisen Kouvolan mukana ja nähnyt suuren rakennemuutoksen metsäteollisuudessa, joka on vahvasti vaikuttanut myös lehden toimintaan. Olen sitä mieltä, että Keskilaakson täytyy – niin kauan kuin lehti on olemassa – puolustaa ja tuoda esille entisen Anjalankosken aluetta Kouvolassa. Mikä muu voisi olla paikallislehden tehtävä?

Palatakseni vielä näihin kuntavaaleihin. Keskilaakso tuo esille alueensa kuntavaaliehdokkaita ja toivoo, että mahdollisimman monta edustajaa saataisiin läpi valtuustoon. Keskilaakso kehottaa myös äänestämään paikallisia ehdokkaita, jos halutaan, että eteläisen alueen tuntemus menee valtuutettujen matkassa päätöksentekoon. Ja valinnanvaraa on. Keskilaakso ei voi kuitenkaan vaikuttaa mitenkään siihen, miten ryhmissä tehdään yhteistyötä tai äänestetään. Lautakuntien, kaupunginhallituksen ja valtuuston päätökset ovat aina enemmän tai vähemmän sovittelun tulos.

Kouvola tarvitsee pärjätäkseen yhteistyötä. Tiedän, että sitä tehdään. Jostain syystä vain puhutaan ja tuodaan esille ristiriitoja ja epäsopua.