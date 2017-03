Avaruuden valloituksen jälkeen maailman valloitus

Piilaakso, avaruustutkimus, Bryssel, Klikinsäästäjä – kovia juttuja, mutta todellinen maailmanvalloitus on vielä tekemättä. Tom Himanen, 27, aikoo viiden vuoden päästä olla yrityksensä Elonhakkuu Oy:n tai tarkemmin sanottuna treenisovellus Next Levelin kanssa tasolla, että pääsee valitsemaan tekeekö töitä vai ei. Suuria sanoja, mutta kouvolalaisessa kahvilassa vastapäätä istuva mies on kyllä ihan tosissaan.

Myllykoskelaislähtöinen Himanen asuu pääkaupunkiseudulla vaimonsa Tuulian kanssa. Miksi Elonhakkuun kotipaikka on kuitenkin Kouvola ja Myllykoski?

– Ammattimaiset startup-sijoittajat löytyvät pääkaupunkiseudulta, mutta alueella on paljon startup-yrityksiä. Kouvolalainen kasvuyritys herättää sijoittajissa paljon enemmän mielenkiintoa kuin helsinkiläinen. Yhteistyö Kinnon kanssa on myös sujunut kiitettävästi.

Tähän asti sijoitukset yritykseen ovat olleet kymmenissä tuhansissa. Seuraavan rahoituskierroksen koko lasketaan kuitenkin sadoissa tuhansissa euroissa.

Mistä sitten Next Level -brändissä on kysymys?

Treenisovellus lähti liikkeelle, kun Haaga-Heliassa opiskelleet kouvolalaiset Tom Himanen, Aaro Helander ja Perttu Iso-Metsälä pohtivat, mikä olisi itsessään mielenkiintoinen mutta rahakas bisnes. Toveruksille syntyi idea pelistä, joka keskittyy Himasen ja Helanderin harrastamaan kehonpainoharjoitteluun. Yritys perustettiin kesällä 2015.

Fysiikkavalmentajana ja street workoutin suomenmestarina Helander tuotti sovelluksen ensimmäiset treeniohjelmat. Myöhemmin treeniohjelmia sovellukseen on tuottanut muun muassa tankotanssin kolminkertainen maailmanmestari Oona Kivelä. Koodareita on Latviassa ja Ukrainassa. Seuraavat rekrytoitavat on tarkoitus saada Suomesta.

– Sovelluksessa on lajeja, joissa hyödynnetään kehon painoa. Liikkeelle lähdetään ihan alusta, kuperkeikkoja tekemällä. Kaikki perustuu siihen, että oppii uusia asioita ja pääsee seuraavalle tasolle.

Parasta on kuitenkin se, että voi treenata missä vain.

– Ei tarvitse ajaa ruuhkassa kuntosalille, vaan aina löytyy viisi minuuttia aikaa.

Sovellus kehittyy jatkuvasti. Päivityksiä on viikoittain.

– Menemme pelimäisempään suuntaan. Peli koukuttaa.

Tom Himanen muistuttaa, että tuotekehitysvaiheessa olevaa sovellusta ei ole vielä oikeastaan markkinoitu. Käyttäjistä 10 prosenttia on suomalaisia.

– Sovellusta käytetään sadassa maassa. Käyttäjiä on noin 5 000 kuukaudessa. Palaute on ollut positiivista.

– Puhumme todellisesta bisneksestä vasta, kun käyttäjiä on miljoonia. Kolmessa vuodessa startup-yritys lähtee joko kasvuun tai kuolee. Aika pian nähdään olemmeko onnistuneet.