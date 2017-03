Sippolan koulukodin tiloja remontoitu

Sippolan koulukotiin on tehty viime aikoina varsin mittavia investointeja.

– On tärkeää, että valtio uskoo toimintaamme. Tyttöjen osaston remontti on juuri valmistunut. Nyt jokaisella on oma wc- ja suihkutila. Remontissa osaston kaikki sisätilat uusittiin ja ulkoseinienkin kuntoa on tarkastettu. Viime jouluksi valmistui Kettukallion tilojen peruskorjaus ja Ilometsän tilojen korjaus on alkamassa loppukeväästä, iloitsee Sippolan koulukodin johtaja Tuija Lindberg.

Sippolan koulukodilla on päärakennuksen pihapiirissä tyttöjen ja poikien osastot sekä erityisen huolenpidon osasto. Kettukallion ja Ilometsän tilat sijaitsevat hieman kauempana Pien-Liikkalantien varrella.

Sippolan koulukodissa on tällä hetkellä 26 lasta, joista noin puolet on tyttöjä ja puolet poikia.

Koko juttu on Keskilaaksossa 2.3.