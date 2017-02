Anjalankosken teatterissa Ilmasta rahaa -farssi

Anjalankosken teatterin kevään näytelmänä nähdään Michael Cooneyn vauhdikas farssi, joka on saanut suomalaiseksi nimekseen Ilmasta rahaa. Suomennoksia on tehty kaksi, joista käytetään Sami Parkkisen versiota. Ensi-ilta on perjantaina 3.3. Esityksiä on 15, joista viimeinen on sunnuntaina 9.4.

Anjalankosken teatteri iskee soteen…vai iskeekö sote!

Tässä farssissa päähenkilö on keksinyt oivan ansaintakeinon, sosiaaliturvan lypsämisen keinolla millä hyvänsä. Keinoina on muun muassa keksittyjä sukulaisia ja muita tuttavia, joita on kohdannut surkea epäonni. Sosiaaliviranomaisille päähenkilön sepittämissä tarinoissa rakennelma uhkaa sortua, kun Kelasta tarkastaja saapuu hänen kotiinsa.

Mutta, mutta, kuinka sitten käykään kun tarkastajan vierailun syyksi selviää lisärahan saaminen: ilmasta rahaa on siis tulossa lisää. Tarvitaan vain allekirjoitus paperiin. Paha vain, että allekirjoitus tarvitaan Ruotsiin muuttaneelta henkilöltä, jonka sosiaalietuuksia näytelmän päähenkilö on hyväksi käyttänyt.

Miten hommasta selvitään, kun mutkikkaat tapahtumat seuraavat toisiaan. Mutta kuten aina, asiat tuppaavat järjestyä, jopa sosiaaliturvaviidakossa.

Anjalankosken teatteri: Ilmasta rahaa. Käsikirjoitus: Michael Cooney

Suomennos: Sami Parkkinen. Ohjaus: Mari Kahri, lavastus: Timo Kurittu, valot: Jyrki Kleimola.

Rooleissa: Raijaliisa Laukkanen, Päivi Amberg, Maria Perho, Jaana Kurittu, Ninni Partanen, Sanna Mäkinen, Timo Hopponen, Jarmo Pilli, Wellu Winne ja Timo Kurittu.