Kouvolan Teatteri hakee avustajia Satumaa-musikaaliin

Kouvolan Teatteri hakee 20-50-vuotiaita laulu- ja tanssitaitoisia miehiä sekä naisia avustajaksi ensi syksynä ensi-iltansa saavaan Satumaa-musikaaliin. Koe-esiintymistilaisuus pidetään sunnuntaina 12. maaliskuuta.

Musikaaliin valitaan 5-6 avustajaa. Harjoitukset alkavat toukokuussa ja jatkuvat kesätauon jälkeen syyskuussa, harjoituksia on päivällä ja pääosin illalla. Ensi-ilta on 2.9.2017 ja esityksiä on arkisin sekä viikonloppuisin jatkuen keväälle 2018 saakka. Avustajilta edellytetään sitoutumista teatterin aikatauluihin.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut keskiviikkoon 8. maaliskuuta mennessä osoitteeseen jonna.savolainen@kouvolanteatteri.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava seuraavat tiedot: nimi, ikä, asuinpaikkakunta, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Myös aiemmasta esiintymiskokemuksesta tai harrastuneisuudesta on hyvä kertoa. Lisätietoa koe-esiintymisestä lähetetään paluuviestissä.