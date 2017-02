Lottoset pitävät huolta Koivusaaren frisbeegolfradasta

Myllykoskella sijaitseva Koivusaaren frisbeegolfrata on ollut pian kuusi vuotta käytössä. Kiekkoja ovat olleet innokkaasti heittelemässä kaiken ikäiset lajin harrastajat. Alusta alkaen rata-alueen siisteyttä on talkoillen hoitanut myllykoskelainen Lottosen pariskunta, Pirjo, 69, ja Tauno, 73. He asuvat noin kilometrin päässä radasta.

Keskilaakso sai innokkaasta kaksikosta vinkin ja luovutti heille Kiitokset kiertoon -kunniakirjan.

