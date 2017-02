Elokuussa 2016 alkoi Anjalan ala-asteen lapsilla bussikuljetusrumba Inkeroisiin opinahjoon väistötiloihin entisen lukion tiloihin, jotka ovat mitoitettu paljon pienemmälle oppilasmäärälle kuin siellä nyt on. Toki luokkia on saatu käyttöön yhteiskoulun puolelta, mutta täysin ongelmatonta ei sekään ole. Myös ruokailu tapahtuu naapurikoulussa porrastetusti tiukalla aikataululla. Wc-tiloja koulun sisällä on yksi per sukupuoli.

Metelitaso on päivän aikana stressaavan valtava ja kuuluu luokasta toiseen. Lukiolaisten metelitaso pienempi kuin alakoululaisten!

Anjalankosken lukio suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi aikanaan. Mihin ongelmat hävisivät vuosina, jolloin koulu oli tyhjillään? Koululaisilla paljon terveysongelmia väistötiloissa! Eikö ketään kiinnosta?

Kuinka moni päättäjistä on käynyt koulussa katsomassa opiskelun sujumista koulupäivän aikana?

Näitä asioita mietimme, kun luimme lehdestä, että lasten- ja nuortenlautakunnan päätös uuden koulun rakentamisesta saattaa vaarantua. Ja mihin lautakuntia edes sitten tarvitaan ja miksi niihin satsata rahaa ja resursseja, jollei heidän päätöksillä loppupelissä olisikaan mitään virkaa!

Kyllä on ”ihmeen hieno Kouvola”, kun kuntaliitoksen jälkeen satsataan ainoastaan keskustaan ja reunakylät voidaan kuolettaa.

Olisi hienoa nähdä oikeasti ihmeen hieno Kouvola, joka takaisi elämän muuttovoimaiselle (koulu takaisi sen) sekä jo historiallisesti tärkeälle Anjalalle, jossa oli oppivelvollisuuskoulu jo 100 vuotta ennen muita Suomessa.

Näihin faktoihin vedoten: uusi koulu Anjalaan!

Nanna (Johanna) Pesonen, Pia Granlund, Jari Koivunen